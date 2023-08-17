СК в ХМАО начал проверку инцидента с выпавшей из окна школьницей

В Урае 16-летняя школьница выпрыгнула из окна третьего этажа. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.
«Поступило сообщение о падении из окна третьего этажа 16-летней школьницы в Урае. Следственными органами устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали в ведомстве.
По данным telegram-канала Ural Mash, девочка выпрыгнула из окна, чтобы встретиться с подругой. «Родители закрыли ее дома с электронной сигаретой. Ее очень оберегали, у девочки вторая группа инвалидности, недавно сделали операцию на глаза. Школьница предположила, что ловко прыгнет на крышу, а потом слезет с нее, но, не рассчитав сил, упала на землю. С травмой первого поясничного отдела ее увезли в больницу и прооперировали», — написал Ural Mash со ссылкой на собственные источники.
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