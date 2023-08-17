17 августа 2023

СК в ХМАО начал проверку инцидента с выпавшей из окна школьницей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытые окна. Челябинск, жара, балкон, окна, лето, открытые окна
Школьница из Урая выпала из окна и травмировала позвоночник Фото:

В Урае 16-летняя школьница выпрыгнула из окна третьего этажа. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Поступило сообщение о падении из окна третьего этажа 16-летней школьницы в Урае. Следственными органами устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

По данным telegram-канала Ural Mash, девочка выпрыгнула из окна, чтобы встретиться с подругой. «Родители закрыли ее дома с электронной сигаретой. Ее очень оберегали, у девочки вторая группа инвалидности, недавно сделали операцию на глаза. Школьница предположила, что ловко прыгнет на крышу, а потом слезет с нее, но, не рассчитав сил, упала на землю. С травмой первого поясничного отдела ее увезли в больницу и прооперировали», — написал Ural Mash со ссылкой на собственные источники.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Урае 16-летняя школьница выпрыгнула из окна третьего этажа. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия. «Поступило сообщение о падении из окна третьего этажа 16-летней школьницы в Урае. Следственными органами устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали в ведомстве. По данным telegram-канала Ural Mash, девочка выпрыгнула из окна, чтобы встретиться с подругой. «Родители закрыли ее дома с электронной сигаретой. Ее очень оберегали, у девочки вторая группа инвалидности, недавно сделали операцию на глаза. Школьница предположила, что ловко прыгнет на крышу, а потом слезет с нее, но, не рассчитав сил, упала на землю. С травмой первого поясничного отдела ее увезли в больницу и прооперировали», — написал Ural Mash со ссылкой на собственные источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...