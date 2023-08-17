В Пермском крае число жертв ДТП с участием двух иномарок выросло до трех человек

В Пермском крае выросло число жертв аварии на автодороге в Нытвенском городском округе, в результате которой после столкновения двух иномарок в больнице погиб 11-летний мальчик. Кроме него, скончались также поступившие в медучреждение мужчина и женщина.
«В краевом минздраве рассказали, что скончались еще двое человек: мужчина и женщина. Также одна женщина продолжает лечение в больнице. По данным на 17 августа, она находится в состоянии средней степени тяжести», — сообщило 59.RU.
Авария произошла 16 августа. По предварительной информации ГИБДД, на автодороге со стороны Ижевска в направлении Перми двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. За рулем находился водитель 1968 года рождения, который по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был пермяк 1979 года рождения.
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