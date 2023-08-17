В Пермском крае число жертв ДТП с участием двух иномарок выросло до трех человек

18 августа 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В больнице скончались еще двое пострадавших Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае выросло число жертв аварии на автодороге в Нытвенском городском округе, в результате которой после столкновения двух иномарок в больнице погиб 11-летний мальчик. Кроме него, скончались также поступившие в медучреждение мужчина и женщина. «В краевом минздраве рассказали, что скончались еще двое человек: мужчина и женщина. Также одна женщина продолжает лечение в больнице. По данным на 17 августа, она находится в состоянии средней степени тяжести», — сообщило 59.RU. Авария произошла 16 августа. По предварительной информации ГИБДД, на автодороге со стороны Ижевска в направлении Перми двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. За рулем находился водитель 1968 года рождения, который по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был пермяк 1979 года рождения.

В Пермском крае выросло число жертв аварии на автодороге в Нытвенском городском округе, в результате которой после столкновения двух иномарок в больнице погиб 11-летний мальчик. Кроме него, скончались также поступившие в медучреждение мужчина и женщина. «В краевом минздраве рассказали, что скончались еще двое человек: мужчина и женщина. Также одна женщина продолжает лечение в больнице. По данным на 17 августа, она находится в состоянии средней степени тяжести», — сообщило 59.RU. Авария произошла 16 августа. По предварительной информации ГИБДД, на автодороге со стороны Ижевска в направлении Перми двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. За рулем находился водитель 1968 года рождения, который по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был пермяк 1979 года рождения.