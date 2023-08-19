Глава Евродипломатии обозвал Россию экономическим карликом

19 августа 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель назвал РФ экономическим карликом, а Китай — геополитическим игроком Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. Его заявление приводит испанская газета Pais. «Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», — сказал Боррель . Китай, в свою очередь, глава евродипломатии назвал «настоящим геополитическим игроком». Страны Европы и США усилили санкционное давление на Россию с начала спецоперации. Целями экономических ограничений называли поставить РФ на колени. Однако российский президент Владимир Путин заявил, что страна, напротив, смола повысить свой экономический суверенитет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также сообщал о росте доходов в бюджет страны. Провал санкций признали и на Западе, пишет Le Monde.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. Его заявление приводит испанская газета Pais. «Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», — сказал Боррель. Китай, в свою очередь, глава евродипломатии назвал «настоящим геополитическим игроком». Страны Европы и США усилили санкционное давление на Россию с начала спецоперации. Целями экономических ограничений называли поставить РФ на колени. Однако российский президент Владимир Путин заявил, что страна, напротив, смола повысить свой экономический суверенитет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также сообщал о росте доходов в бюджет страны. Провал санкций признали и на Западе, пишет Le Monde.