Глава Евродипломатии обозвал Россию экономическим карликом

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель назвал РФ экономическим карликом, а Китай — геополитическим игроком Фото:
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. Его заявление приводит испанская газета Pais.

«Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», — сказал Боррель. Китай, в свою очередь, глава евродипломатии назвал «настоящим геополитическим игроком».

Страны Европы и США усилили санкционное давление на Россию с начала спецоперации. Целями экономических ограничений называли поставить РФ на колени. Однако российский президент Владимир Путин заявил, что страна, напротив, смола повысить свой экономический суверенитет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также сообщал о росте доходов в бюджет страны. Провал санкций признали и на Западе, пишет Le Monde.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. Его заявление приводит испанская газета Pais. «Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», — сказал Боррель. Китай, в свою очередь, глава евродипломатии назвал «настоящим геополитическим игроком». Страны Европы и США усилили санкционное давление на Россию с начала спецоперации. Целями экономических ограничений называли поставить РФ на колени. Однако российский президент Владимир Путин заявил, что страна, напротив, смола повысить свой экономический суверенитет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также сообщал о росте доходов в бюджет страны. Провал санкций признали и на Западе, пишет Le Monde.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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