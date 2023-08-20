ГУФСИН по Пермскому краю раскрыло количество осужденных в колониях

ГУФСИН: количество заключенных в пермских колониях сократилось на тысячи человек

21 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В колониях Прикамья содержатся свыше 11,5 тысяч осужденных Фото: Сергей Русанов © URA.RU В исправительных колониях Пермского края количество осужденных за год снизилось более, чем на 3 тысячи человек. Данные отражены на сайте краевого ГУФСИН. «По состоянию на 1 июля 2023 в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 11531 человек (в аналогичном периоде прошлого года — 14824)», — говорится в краткой характеристике уголовно-исполнительной системы региона. Силовое ведомство уточняет, что сейчас на территории региона действуют 20 колоний, в том числе одна — для несовершеннолетних. Наказание в исправительных учреждениях отбывают также 1184 женщины. Незначительно сократилась и штатная численность персонала ГУФСИН по региону. Сейчас она составляет 8467 человек. Это на 14 человек меньше, чем в прошлом году.

В исправительных колониях Пермского края количество осужденных за год снизилось более, чем на 3 тысячи человек. Данные отражены на сайте краевого ГУФСИН. «По состоянию на 1 июля 2023 в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 11531 человек (в аналогичном периоде прошлого года — 14824)», — говорится в краткой характеристике уголовно-исполнительной системы региона. Силовое ведомство уточняет, что сейчас на территории региона действуют 20 колоний, в том числе одна — для несовершеннолетних. Наказание в исправительных учреждениях отбывают также 1184 женщины. Незначительно сократилась и штатная численность персонала ГУФСИН по региону. Сейчас она составляет 8467 человек. Это на 14 человек меньше, чем в прошлом году.