20 августа 2023
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ГУФСИН по Пермскому краю раскрыло количество осужденных в колониях

ГУФСИН: количество заключенных в пермских колониях сократилось на тысячи человек
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь, итк, поверка осужденных
В колониях Прикамья содержатся свыше 11,5 тысяч осужденных Фото:

В исправительных колониях Пермского края количество осужденных за год снизилось более, чем на 3 тысячи человек. Данные отражены на сайте краевого ГУФСИН.

«По состоянию на 1 июля 2023 в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 11531 человек (в аналогичном периоде прошлого года — 14824)», — говорится в краткой характеристике уголовно-исполнительной системы региона. Силовое ведомство уточняет, что сейчас на территории региона действуют 20 колоний, в том числе одна — для несовершеннолетних. Наказание в исправительных учреждениях отбывают также 1184 женщины.

Незначительно сократилась и штатная численность персонала ГУФСИН по региону. Сейчас она составляет 8467 человек. Это на 14 человек меньше, чем в прошлом году.

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В исправительных колониях Пермского края количество осужденных за год снизилось более, чем на 3 тысячи человек. Данные отражены на сайте краевого ГУФСИН. «По состоянию на 1 июля 2023 в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 11531 человек (в аналогичном периоде прошлого года — 14824)», — говорится в краткой характеристике уголовно-исполнительной системы региона. Силовое ведомство уточняет, что сейчас на территории региона действуют 20 колоний, в том числе одна — для несовершеннолетних. Наказание в исправительных учреждениях отбывают также 1184 женщины. Незначительно сократилась и штатная численность персонала ГУФСИН по региону. Сейчас она составляет 8467 человек. Это на 14 человек меньше, чем в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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