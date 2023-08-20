В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) собирают урожай легко переживающих зиму ягод. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, зимой брусника, голубика и черника служат кормом для животных.
«На Зигальге созрел урожай брусники, черники и голубики. Ягоды неплохо переносят холод и способны перезимовать под снегом. В холода урожай послужит кормом для животных», — сообщили URA.RU в нацпарке.
При этом морозы не испортят вкуса ягод. Весной они будут так же хороши, как и осенью. В холода годами питаются птицы и медведи. Брусника является видом, чья ближайшая родственница черника.
Латинское название брусники переводится как «лоза винограда с горы Ида». В нацпарке пояснили, что русское название ягоды является производным от слова «брусвяный», которое означало красный цвет.
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