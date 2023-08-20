В челябинском нацпарке собирают урожай зимних ягод. Фото

21 августа 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Брусника зимой является кормом для животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) собирают урожай легко переживающих зиму ягод. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, зимой брусника, голубика и черника служат кормом для животных. «На Зигальге созрел урожай брусники, черники и голубики. Ягоды неплохо переносят холод и способны перезимовать под снегом. В холода урожай послужит кормом для животных», — сообщили URA.RU в нацпарке. При этом морозы не испортят вкуса ягод. Весной они будут так же хороши, как и осенью. В холода годами питаются птицы и медведи. Брусника является видом, чья ближайшая родственница черника. Латинское название брусники переводится как «лоза винограда с горы Ида». В нацпарке пояснили, что русское название ягоды является производным от слова «брусвяный», которое означало красный цвет. Белый налет на ягодах служит для них защитой Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Урожай ягод легко переживет зиму до весны Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) собирают урожай легко переживающих зиму ягод. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, зимой брусника, голубика и черника служат кормом для животных. «На Зигальге созрел урожай брусники, черники и голубики. Ягоды неплохо переносят холод и способны перезимовать под снегом. В холода урожай послужит кормом для животных», — сообщили URA.RU в нацпарке. При этом морозы не испортят вкуса ягод. Весной они будут так же хороши, как и осенью. В холода годами питаются птицы и медведи. Брусника является видом, чья ближайшая родственница черника. Латинское название брусники переводится как «лоза винограда с горы Ида». В нацпарке пояснили, что русское название ягоды является производным от слова «брусвяный», которое означало красный цвет.