20 августа 2023
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18 августа 2023

В челябинском нацпарке собирают урожай зимних ягод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
Брусника зимой является кормом для животных Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) собирают урожай легко переживающих зиму ягод. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, зимой брусника, голубика и черника служат кормом для животных.

«На Зигальге созрел урожай брусники, черники и голубики. Ягоды неплохо переносят холод и способны перезимовать под снегом. В холода урожай послужит кормом для животных», — сообщили URA.RU в нацпарке.

При этом морозы не испортят вкуса ягод. Весной они будут так же хороши, как и осенью. В холода годами питаются птицы и медведи. Брусника является видом, чья ближайшая родственница черника.

Латинское название брусники переводится как «лоза винограда с горы Ида». В нацпарке пояснили, что русское название ягоды является производным от слова «брусвяный», которое означало красный цвет.

Белый налет на ягодах служит для них защитой
Белый налет на ягодах служит для них защитой
Фото:
Урожай ягод легко переживет зиму до весны
Урожай ягод легко переживет зиму до весны
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) собирают урожай легко переживающих зиму ягод. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, зимой брусника, голубика и черника служат кормом для животных. «На Зигальге созрел урожай брусники, черники и голубики. Ягоды неплохо переносят холод и способны перезимовать под снегом. В холода урожай послужит кормом для животных», — сообщили URA.RU в нацпарке. При этом морозы не испортят вкуса ягод. Весной они будут так же хороши, как и осенью. В холода годами питаются птицы и медведи. Брусника является видом, чья ближайшая родственница черника. Латинское название брусники переводится как «лоза винограда с горы Ида». В нацпарке пояснили, что русское название ягоды является производным от слова «брусвяный», которое означало красный цвет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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