Челябинским арендаторам объектов культуры снизят до минимума плату за землю

Арендаторам земли с культурными объектами предложили снизить плату Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Арендаторам земли с культурными объектами в Челябинской области снизят до минимума арендную плату за участок. Изменения в региональный закон об этом депутаты заксобрания области могут принять 24 августа на своем заседании.

«Предлагается дополнить категорию арендаторов, при расчете арендной платы для которых может быть установлен понижающий коэффициент. Ко льготным группам предполагается причислить арендаторов земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

В группе льготников в настоящее время находятся Герои РФ и СССР, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и другие граждане. Понижающий коэффициент для них составляет 0,001, но формула расчета учитывает также два других показателя. Данные два коэффициента предусматривают особенности разрешенного вида использования земли и ее расположения на территории муниципалитета.

Власти ожидают, что сэкономленные на арендной плате средства предприниматели потратят на восстановление ветхих объектов культурного наследия, расположенных в границах участка. В настоящий момент в регионе подобных прецедентов еще не было. Принятие законодательных поправок может их создать.