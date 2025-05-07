ЛДПР в Челябинске организовала бесплатные занятия спортом для детей

В Челябинске благодаря проекту «Спортквота ЛДПР» дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих семей и семей участников СВО получат возможность бесплатно заниматься спортом. Об этом URA.RU сообщил лидер областного отделения партии, депутат заксобрания региона Виталий Пашин.
«ЛДПР наладила сотрудничество с частными спортивными клубами Челябинска. В рамках программы наши партнеры по проекту выделили определенное количество бесплатных мест для детей. Общими усилиями мы хотим обеспечить каждому ребенку, вне зависимости от финансового положения его родных, все условия для развития своих физических и социальных навыков», — сообщил Пашин.
Решение о включении в «Спортквоту от ЛДПР» основывается на индивидуальной оценке нуждающихся в такой поддержке. У детей учитывают наличие медицинских показаний, а также доходы и социальный статус семей.
Вместе с тем новая инициатива станет ответом ЛДПР на тревожные данные о физическом состоянии подростков и доступности спортивных секций. По информации Минздрава РФ, среди детей в возрасте от 0 до 14 лет возросла заболеваемость глаз, злокачественными новообразованиями, ожирением и сахарным диабетом. При этом показатель абсолютно здоровых детей и подростков остается низким, подчеркнул Пашин.
«Среди причин, которые привели к такой печальной статистике, — повышенная нервно-психическая нагрузка. При этом имеется недостаток физической активности, нарушение режима дня, питания, и, конечно, чрезмерное увлечение гаджетами», — поделился политик.
Неоптимистичны, по его словам, и цифры ВЦИОМ об уровне вовлеченности детей в спорт и физкультуру. 45 % родителей рассказали, что их ребенок ходит в спортсекции, а 54 % — что нет. А хотят, чтобы дети посещали такие занятия, 82 % пап и мам.
«Выходит, желание родительский обеспечить своим детям дополнительное спортивное развитие чуть ли не вдвое превышает реальный уровень вовлеченности. Мы в ЛДПР считаем, что подобное положение вещей требует от нас конкретных действий. Ведь, как справедливо отмечает лидер нашей партии Леонид Слуцкий, заботу о здоровье россиян нужно начинать с детского сада и школы», — подытожил Пашин.
Запуск «Спортквоты от ЛДПР» в Челябинске — только первый этап проекта. Это подчеркнул один из авторов идеи, эксперт региональной Общественной палаты по спорту Иван Новиков.
«Мы планируем осуществлять регулярный мониторинг эффективности программы, собирать отзывы от ребят и их родителей. Это нужно не только для отчета перед партнерами», — отметил общественный активист.
Обратная связь от участников на старте проекта позволит при необходимости оперативно скорректировать его механику. С учетом корректировки проект будет масштабирован на всю Челябинскую область и другие регионы страны.
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