ВС РФ освободили село Липовое в ДНР

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Операция по освобождению проходила в условиях продолжающихся боевых действий в регионе
Операция по освобождению проходила в условиях продолжающихся боевых действий в регионе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Запад» сообщили об освобождении населенного пункта Липовое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в официальном telegram-канале. Операция по освобождению проходила в условиях продолжающихся боевых действий в регионе.

Липовое является одним из населенных пунктов, находящихся в зоне боевого соприкосновения на западе ДНР. Операция позволила улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения.

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Подразделения группировки войск «Запад» сообщили об освобождении населенного пункта Липовое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в официальном telegram-канале. Операция по освобождению проходила в условиях продолжающихся боевых действий в регионе. Липовое является одним из населенных пунктов, находящихся в зоне боевого соприкосновения на западе ДНР. Операция позволила улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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