Подразделения группировки войск «Запад» сообщили об освобождении населенного пункта Липовое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в официальном telegram-канале. Операция по освобождению проходила в условиях продолжающихся боевых действий в регионе.
Липовое является одним из населенных пунктов, находящихся в зоне боевого соприкосновения на западе ДНР. Операция позволила улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения.
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