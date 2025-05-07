Бабушка спикера гордумы Челябинска воевала в партизанском отряде

Бабушка председателя гордумы Челябинска Сергея Буякова воевала в партизанском отряде. Об этом Буяков сообщил корреспонденту URA.RU.
«Моя бабушка, Наталья Михайловна Робилко, была партизанкой в Беларуси. Ей было в начале войны 15 лет. Жила с родителями в деревне Лешня Мозырского района Гомельской области. Когда пришли немцы, ее отец и его братья — Натальины дядья — ушли в партизаны. Она напросилась с ними. Не хотели ее брать, считали, что она маленькая и ей ничего не грозит в деревне, но она настаивала. В итоге принято было решение использовать ее в качестве связной и разведчицы», — рассказал Буяков.
Юной разведчице была поставлена задача считать немцев, которые зашли в деревню, а также подсчитывать железнодорожные составы, вагоны с военной техникой, которые проезжают по железной дороге. Она считала. Носила еду партизанам. Приходилось путать следы — использовали для этого тайные тропы через болота и махорку, которую сыпали на землю, чтобы собаки след не взяли. И хотя махорка в отряде была на вес золота — ей выделяли щепотки для безопасности.
По словам Буякова, бабушка рассказывала, что после каждой успешной акции партизан фашисты наказывали сельчан. Загоняли людей в одну хату и сжигали заживо. В июле 1943 года в Лешне оккупанты сожгли 233 двора и убили 21 жителя.
Запомнилось ей, что наибольшей жестокостью отличались перебежчики-полицаи, которые мало того, что предали Родину, стали полицаями на службе у фашистов, но и издевались над своими же односельчанами.
Немцы угоняли жителей в Германию, вплоть до прихода Красной Армии. Эшелонами грузили молодежь.
«В конце концов немцы узнали, что Наталья является связной партизан, видимо, кто-то предал. Она скрывалась в болотах, научилась дышать через полые стебли камыша, сидя под водой почти всю светлую часть суток. Выбралась только ночью, как стемнело, скрылась в партизанском отряде. Это спасло ее и от казни, и от угона в Германию», — сообщил Буяков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!