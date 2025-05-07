Пассажиру задержанного рейса Челябинск-Москва потребовалась помощь врачей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожилому мужчине вызвали скорую
Пожилому мужчине вызвали скорую Фото:

Пожилому пассажиру рейса Челябинск-Москва, который вынужденно был направлен в Санкт-Петербург стало плохо и ему пришлось вызывать скорую. Об этом сообщили очевидцы.

«Четыре часа не выпускали из самолета, пока одному из пассажиров не пришлось вызывать скорую. В салоне людям давали только воду, спустя время пожилому мужчине стало плохо», — рассказал пассажир Антон, пишет telegram-канал «Звезда».

Борт из Челябинска в Москву из-за атаки беспилотников на столицу был перенаправлен в Санкт-Петербург. В общей сложности люди провели в самолете 12 часов. В Шереметьево они должны были прилететь 6 мая в 22:40. «Нам сказали, что можно в нескольких кафе поесть по посадочному талону, у кого-то получается, у кого-то нет», — добавил Антон.

В Челябинске 7 мая отменили четыре рейса в Москву и еще два задержали. Причиной стали ограничения, введенные на вылет и прилет самолетов в Шереметьево и Внуково. Оба аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Позднее ограничения были сняты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожилому пассажиру рейса Челябинск-Москва, который вынужденно был направлен в Санкт-Петербург стало плохо и ему пришлось вызывать скорую. Об этом сообщили очевидцы. «Четыре часа не выпускали из самолета, пока одному из пассажиров не пришлось вызывать скорую. В салоне людям давали только воду, спустя время пожилому мужчине стало плохо», — рассказал пассажир Антон, пишет telegram-канал «Звезда». Борт из Челябинска в Москву из-за атаки беспилотников на столицу был перенаправлен в Санкт-Петербург. В общей сложности люди провели в самолете 12 часов. В Шереметьево они должны были прилететь 6 мая в 22:40. «Нам сказали, что можно в нескольких кафе поесть по посадочному талону, у кого-то получается, у кого-то нет», — добавил Антон. В Челябинске 7 мая отменили четыре рейса в Москву и еще два задержали. Причиной стали ограничения, введенные на вылет и прилет самолетов в Шереметьево и Внуково. Оба аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Позднее ограничения были сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...