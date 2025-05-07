Пассажиру задержанного рейса Челябинск-Москва потребовалась помощь врачей

Пожилому пассажиру рейса Челябинск-Москва, который вынужденно был направлен в Санкт-Петербург стало плохо и ему пришлось вызывать скорую. Об этом сообщили очевидцы.
«Четыре часа не выпускали из самолета, пока одному из пассажиров не пришлось вызывать скорую. В салоне людям давали только воду, спустя время пожилому мужчине стало плохо», — рассказал пассажир Антон, пишет telegram-канал «Звезда».
Борт из Челябинска в Москву из-за атаки беспилотников на столицу был перенаправлен в Санкт-Петербург. В общей сложности люди провели в самолете 12 часов. В Шереметьево они должны были прилететь 6 мая в 22:40. «Нам сказали, что можно в нескольких кафе поесть по посадочному талону, у кого-то получается, у кого-то нет», — добавил Антон.
В Челябинске 7 мая отменили четыре рейса в Москву и еще два задержали. Причиной стали ограничения, введенные на вылет и прилет самолетов в Шереметьево и Внуково. Оба аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Позднее ограничения были сняты.
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