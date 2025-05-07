Уровень воды в обмелевшем озере Чебаркуль поднялся почти на полметра за год

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Повышение уровня воды критически важно для населения и экосистемы
Повышение уровня воды критически важно для населения и экосистемы Фото:

Уровень воды в озере Чебаркуль Челябинской области за год поднялся на 38 сантиметров, а за последние три года — на полтора метра. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Чебаркуль за последние десять лет резко обмелел из-за аномальной летней жары и бесснежных зим.

«Уровень воды в озере Чебаркуль по сравнению с прошлым годом увеличился на 38 сантиметров, что является значительным изменением. Следует отметить, что по сравнению с засушливым периодом в 2022 году уровень озера поднялся на 1,5 метра», — сообщила пресс-служба мэрии города в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Уровень воды также повысился в соседних озерах: Еловом — на 12 сантиметров и Кисегаче — на 16 сантиметров. Протоки между Чебаркулем, Еловым и Кисегачом создают общую гидрологическую систему.

Чебаркуль — единственный источник водоснабжения одноименного города. Озеро резко обмелено в аномально жаркие годы, поэтому повышение уровня воды критически важно для населения и экосистемы.

В рамках нацпроекта «Вода России» региональное министерство экологии мониторит состояние озера для определения мер по его сохранению. В данном вопросе важен комплексный подход, отметили в пресс-службе администрации Чебаркуля.

Арастун Курбанов ранее запустил раков с икрой в озеро Чебаркуль, чтобы улучшить его состояние. Курбанов поставил себе цель, что буду каждый год выпускать раков — по два килограмма и выше, рассказал он URA.RU. В советское время в озере Чебаркуль было много членистоногих, но спустя время их количество сильно уменьшилось.

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Уровень воды в озере Чебаркуль Челябинской области за год поднялся на 38 сантиметров, а за последние три года — на полтора метра. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Чебаркуль за последние десять лет резко обмелел из-за аномальной летней жары и бесснежных зим. «Уровень воды в озере Чебаркуль по сравнению с прошлым годом увеличился на 38 сантиметров, что является значительным изменением. Следует отметить, что по сравнению с засушливым периодом в 2022 году уровень озера поднялся на 1,5 метра», — сообщила пресс-служба мэрии города в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Уровень воды также повысился в соседних озерах: Еловом — на 12 сантиметров и Кисегаче — на 16 сантиметров. Протоки между Чебаркулем, Еловым и Кисегачом создают общую гидрологическую систему. Чебаркуль — единственный источник водоснабжения одноименного города. Озеро резко обмелено в аномально жаркие годы, поэтому повышение уровня воды критически важно для населения и экосистемы. В рамках нацпроекта «Вода России» региональное министерство экологии мониторит состояние озера для определения мер по его сохранению. В данном вопросе важен комплексный подход, отметили в пресс-службе администрации Чебаркуля. Арастун Курбанов ранее запустил раков с икрой в озеро Чебаркуль, чтобы улучшить его состояние. Курбанов поставил себе цель, что буду каждый год выпускать раков — по два килограмма и выше, рассказал он URA.RU. В советское время в озере Чебаркуль было много членистоногих, но спустя время их количество сильно уменьшилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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