21 августа 2023

В Перми обнаружили новый случай заболевания корью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
Корь нашли у пермяка из Дзержинского района Фото:

В Перми выявили очередной случай заболевания корью. Это уже пятый пациент с подтвержденным диагнозом. Болезнь нашли у пермяка, который проживает в Дзержинском районе на улице Челюскинцев.

«Управлением организованы противоэпидемические мероприятия в очаге, наблюдение за контактными и их вакцинация. Заболевший взрослый чувствует себя удовлетворительно», — сообщает издание «Вкурсе.ру» со ссылкой Роспотребнадзор.

В общедомовом чате ТСЖ, где проживал заболевший, сообщается, что вечером к дому приедут врачи. Они готовы поставить прививки всем, кто не проходил вакцинацию.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми обнаружили четвертый случай заболеванию корью. Вирус нашли у восьмилетнего школьника.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выявили очередной случай заболевания корью. Это уже пятый пациент с подтвержденным диагнозом. Болезнь нашли у пермяка, который проживает в Дзержинском районе на улице Челюскинцев. «Управлением организованы противоэпидемические мероприятия в очаге, наблюдение за контактными и их вакцинация. Заболевший взрослый чувствует себя удовлетворительно», — сообщает издание «Вкурсе.ру» со ссылкой Роспотребнадзор. В общедомовом чате ТСЖ, где проживал заболевший, сообщается, что вечером к дому приедут врачи. Они готовы поставить прививки всем, кто не проходил вакцинацию. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми обнаружили четвертый случай заболеванию корью. Вирус нашли у восьмилетнего школьника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...