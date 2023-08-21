В Перми обнаружили новый случай заболевания корью

В Перми выявили очередной случай заболевания корью. Это уже пятый пациент с подтвержденным диагнозом. Болезнь нашли у пермяка, который проживает в Дзержинском районе на улице Челюскинцев.
«Управлением организованы противоэпидемические мероприятия в очаге, наблюдение за контактными и их вакцинация. Заболевший взрослый чувствует себя удовлетворительно», — сообщает издание «Вкурсе.ру» со ссылкой Роспотребнадзор.
В общедомовом чате ТСЖ, где проживал заболевший, сообщается, что вечером к дому приедут врачи. Они готовы поставить прививки всем, кто не проходил вакцинацию.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми обнаружили четвертый случай заболеванию корью. Вирус нашли у восьмилетнего школьника.
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