В Перми обнаружили новый случай заболевания корью

22 августа 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Корь нашли у пермяка из Дзержинского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми выявили очередной случай заболевания корью. Это уже пятый пациент с подтвержденным диагнозом. Болезнь нашли у пермяка, который проживает в Дзержинском районе на улице Челюскинцев. «Управлением организованы противоэпидемические мероприятия в очаге, наблюдение за контактными и их вакцинация. Заболевший взрослый чувствует себя удовлетворительно», — сообщает издание «Вкурсе.ру» со ссылкой Роспотребнадзор. В общедомовом чате ТСЖ, где проживал заболевший, сообщается, что вечером к дому приедут врачи. Они готовы поставить прививки всем, кто не проходил вакцинацию. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми обнаружили четвертый случай заболеванию корью. Вирус нашли у восьмилетнего школьника.

В Перми выявили очередной случай заболевания корью. Это уже пятый пациент с подтвержденным диагнозом. Болезнь нашли у пермяка, который проживает в Дзержинском районе на улице Челюскинцев. «Управлением организованы противоэпидемические мероприятия в очаге, наблюдение за контактными и их вакцинация. Заболевший взрослый чувствует себя удовлетворительно», — сообщает издание «Вкурсе.ру» со ссылкой Роспотребнадзор. В общедомовом чате ТСЖ, где проживал заболевший, сообщается, что вечером к дому приедут врачи. Они готовы поставить прививки всем, кто не проходил вакцинацию. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми обнаружили четвертый случай заболеванию корью. Вирус нашли у восьмилетнего школьника.