В ХМАО жители жалуются на исчезновение рыбы в реке Пим

22 августа 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

За два года рыба практически исчезла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО жители пожаловались, что из реки Пим под Лянтором исчезает рыба. Об этом URA.RU сообщили сургутские любители рыбалки. «Последние несколько лет рыба стремительно исчезает. И с каждым годом ее все меньше. Я недавно рыбачил недалеко от снежного полигона в Лянторе и поймал за несколько часов всего две щуки, и то отпустил их сразу же. Они маленькие, да еще с какими-то наростами», — сообщил Николай Царегородцев. Его слова подтвердил и другой рыбак — Юрий Сивирин из Сургутского района. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что обратил внимание на сокращение популяции еще три года назад. «Раньше приезжаешь со спиннингом: окунь, щука, язь. Все ловилось. А сейчас практически рыбы не стало. Еще три года назад за один выезд на рыбалку могли наловить около сотни штук. Сейчас о таком улове можно только мечтать. Если штук 15-20 поймаешь, то хорошо. При этом рыба исчезла не только в Пиме. Мало ее стало и в Оби», — сообщил рыбак. За разъяснениями журналист агентства обратился в Сургутское подразделения рыбоохраны. Там сообщили, что рыбы мало из-за уровня воды. «Последние два года замечаем спад уровня воды, и пойменные места, где рыба могла нереститься, не затопляет. Поэтому и наблюдается сокращение популяции», — сообщил старший госинспектор Дмитрий Яицкий. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, ХМАО и ЯНАО восстановить популяцию рыбы на севере. Он дал поручение разработать комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском бассейне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО жители пожаловались, что из реки Пим под Лянтором исчезает рыба. Об этом URA.RU сообщили сургутские любители рыбалки. «Последние несколько лет рыба стремительно исчезает. И с каждым годом ее все меньше. Я недавно рыбачил недалеко от снежного полигона в Лянторе и поймал за несколько часов всего две щуки, и то отпустил их сразу же. Они маленькие, да еще с какими-то наростами», — сообщил Николай Царегородцев. Его слова подтвердил и другой рыбак — Юрий Сивирин из Сургутского района. Он сообщил корреспонденту URA.RU, что обратил внимание на сокращение популяции еще три года назад. «Раньше приезжаешь со спиннингом: окунь, щука, язь. Все ловилось. А сейчас практически рыбы не стало. Еще три года назад за один выезд на рыбалку могли наловить около сотни штук. Сейчас о таком улове можно только мечтать. Если штук 15-20 поймаешь, то хорошо. При этом рыба исчезла не только в Пиме. Мало ее стало и в Оби», — сообщил рыбак. За разъяснениями журналист агентства обратился в Сургутское подразделения рыбоохраны. Там сообщили, что рыбы мало из-за уровня воды. «Последние два года замечаем спад уровня воды, и пойменные места, где рыба могла нереститься, не затопляет. Поэтому и наблюдается сокращение популяции», — сообщил старший госинспектор Дмитрий Яицкий. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, ХМАО и ЯНАО восстановить популяцию рыбы на севере. Он дал поручение разработать комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском бассейне.