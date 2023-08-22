Челябинские силовики пресекли две попытки незаконного пересечения госграницы

Челябинские полицейские пресекли два попытки незаконного пересечения государственной границы. Как пояснили в пресс-службе областного главка, мигранты пытались попасть в РФ под другими данными.
«В рамках мероприятия „Нелегальный мигрант“ пресечены две попытки незаконного пересечения государственной границы. Граждане ближнего зарубежья, заведомо зная о запрете на въезд в РФ, сменили свои установочные данные», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Всего за день профилактического мероприятия сотрудниками управления по вопросам миграции было привлечено к ответственности свыше 80 нарушителей. Судебные приставы приняли около 30 решений о выдворении, в том числе 15 — с помещением в центр временного содержания иностранных граждан. Было возбуждено пять уголовных дел, депортирован один гражданин, отбывший наказание за совершение особо тяжкого преступления на территории России.
Операция «Нелегальный мигрант» продолжается. Силовики проверяют места концентрации граждан ближнего зарубежья.
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