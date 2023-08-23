23 августа 2023

Депутату гордумы Челябинска выставили миллионный счет за неоплаченную охрану

К банкротству челябинской фирмы «Альфастрой» депутата Иванова подключился ЧОП
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
ЧОП «Классик» требует с Иванова почти два миллиона рублей Фото:
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ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

В процесс банкротства фирмы «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова вступило частное охранное предприятие «Классик» из-за долга в один миллион 197 тысяч рублей за неоплаченные услуги. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«ООО частное охранное предприятие „КЛАССИК“ обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника (ООО „Альфастрой“). Размер требования 1 197 520 рублей. Принять требование кредитора к производству. Назначить судебное заседание на 2 октября», — говорится в документе.

ЧОП «Классик» стал десятым кредитором, выставившим требования к «Альфастрою». Самые большие долги у «Альфастроя» скопились перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — более 200 миллионов рублей. Внешнее наблюдение в фирме введено 5 июля.

Сам Иванов был в июне задержан сотрудникам ФСБ и водворен в СИЗО. Он обвиняется в уходе от уплаты налогов и подделке документов. В подделке документов обвиняется и его жена, экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области Татьяна Завгородняя. Она помещена под домашний арест.

Находясь в СИЗО Иванов подал заявление в арбитражный суд, с просьбой признать его банкротом. Ходатайство принято к производству. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.

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В процесс банкротства фирмы «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова вступило частное охранное предприятие «Классик» из-за долга в один миллион 197 тысяч рублей за неоплаченные услуги. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «ООО частное охранное предприятие „КЛАССИК“ обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника (ООО „Альфастрой“). Размер требования 1 197 520 рублей. Принять требование кредитора к производству. Назначить судебное заседание на 2 октября», — говорится в документе. ЧОП «Классик» стал десятым кредитором, выставившим требования к «Альфастрою». Самые большие долги у «Альфастроя» скопились перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — более 200 миллионов рублей. Внешнее наблюдение в фирме введено 5 июля. Сам Иванов был в июне задержан сотрудникам ФСБ и водворен в СИЗО. Он обвиняется в уходе от уплаты налогов и подделке документов. В подделке документов обвиняется и его жена, экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области Татьяна Завгородняя. Она помещена под домашний арест. Находясь в СИЗО Иванов подал заявление в арбитражный суд, с просьбой признать его банкротом. Ходатайство принято к производству. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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