Суд принял заявление депутата гордумы Челябинска Иванова о личном банкротстве

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Заявление Олега Иванова о банкротстве рассмотрят в октябре Фото:
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ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление депутата гордумы Олега Иванова, который находится в СИЗО, о личном банкротстве. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Принять заявление о признании должника банкротом. Назначить заседание на 14 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Заявление о своем банкротстве Иванов подал еще 13 июля. Однако, оно было оставлено без движения, так как депутат не представил все нужные документы. Также Иванов не оплатил госпошлину. Депутату было предложено до 4 сентября устранить все нарушения, теперь заявление рассмотрят.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Иванова в конце 2022 года. Изначально ему вменяли только уклонение от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей. После в деле появились статьи о преднамеренном банкротстве и подделке документов.

Одна из фирм Иванова, «Альфастрой», уже признана банкротом. Общая сумма долгов, в том числе перед налоговиками, превысила 870 млн рублей. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.

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Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление депутата гордумы Олега Иванова, который находится в СИЗО, о личном банкротстве. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Принять заявление о признании должника банкротом. Назначить заседание на 14 октября 2023 года», — говорится в сообщении. Заявление о своем банкротстве Иванов подал еще 13 июля. Однако, оно было оставлено без движения, так как депутат не представил все нужные документы. Также Иванов не оплатил госпошлину. Депутату было предложено до 4 сентября устранить все нарушения, теперь заявление рассмотрят. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иванова в конце 2022 года. Изначально ему вменяли только уклонение от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей. После в деле появились статьи о преднамеренном банкротстве и подделке документов. Одна из фирм Иванова, «Альфастрой», уже признана банкротом. Общая сумма долгов, в том числе перед налоговиками, превысила 870 млн рублей. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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