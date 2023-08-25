Часть ракеты C-200 упала в частный бассейн в Калужской области

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Сбитая украинская ракета С-200 разрушилась на множество осколков, пишет Shot Фото:
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Фрагменты сбитой ракеты С-200, которая принадлежала ВСУ, упали в частный каркасный бассейн. Инцидент произошел в деревне Ореховка Калужской области.

«Часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на участке нашей подписчицы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что сначала было слышно три взрыва, после чего произошел разброс частей ракеты, одна из которых попала в бассейн. Пострадавших нет, передали в telegram-канале.

Ранее стало известно, что силами ПВО была сбита ракета ВСУ над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ракета была обнаружена и уничтожена средствами ПВО в рамках предотвращения атак на гражданские объекты на территории России.

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Фрагменты сбитой ракеты С-200, которая принадлежала ВСУ, упали в частный каркасный бассейн. Инцидент произошел в деревне Ореховка Калужской области. «Часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на участке нашей подписчицы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что сначала было слышно три взрыва, после чего произошел разброс частей ракеты, одна из которых попала в бассейн. Пострадавших нет, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что силами ПВО была сбита ракета ВСУ над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ракета была обнаружена и уничтожена средствами ПВО в рамках предотвращения атак на гражданские объекты на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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