Часть ракеты C-200 упала в частный бассейн в Калужской области

25 августа 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Сбитая украинская ракета С-200 разрушилась на множество осколков, пишет Shot Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фрагменты сбитой ракеты С-200, которая принадлежала ВСУ, упали в частный каркасный бассейн. Инцидент произошел в деревне Ореховка Калужской области. «Часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на участке нашей подписчицы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что сначала было слышно три взрыва, после чего произошел разброс частей ракеты, одна из которых попала в бассейн. Пострадавших нет, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что силами ПВО была сбита ракета ВСУ над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ракета была обнаружена и уничтожена средствами ПВО в рамках предотвращения атак на гражданские объекты на территории России.

Фрагменты сбитой ракеты С-200, которая принадлежала ВСУ, упали в частный каркасный бассейн. Инцидент произошел в деревне Ореховка Калужской области. «Часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на участке нашей подписчицы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что сначала было слышно три взрыва, после чего произошел разброс частей ракеты, одна из которых попала в бассейн. Пострадавших нет, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что силами ПВО была сбита ракета ВСУ над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ракета была обнаружена и уничтожена средствами ПВО в рамках предотвращения атак на гражданские объекты на территории России.