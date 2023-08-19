ВСУ атаковали Крым зенитной ракетой

В Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО была сбита зенитная ракета ВСУ в Крыму Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ ночью 19 августа попытались совершить атаку по Крыму зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, никто не пострадал.