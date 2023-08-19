ВСУ атаковали Крым зенитной ракетой

В Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО была сбита зенитная ракета ВСУ в Крыму
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ВСУ ночью 19 августа попытались совершить атаку по Крыму зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, никто не пострадал.
«Ночью 19 августа Киев предпринял попытку атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — говорится в
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