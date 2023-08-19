ВСУ атаковали Крым зенитной ракетой

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В Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО была сбита зенитная ракета ВСУ в Крыму Фото:
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Бойцы ВСУ ночью 19 августа попытались совершить атаку по Крыму зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, никто не пострадал.

«Ночью 19 августа Киев предпринял попытку атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что средствами ПВО ракета была быстро обнаружена и поражена, никто не пострадал.

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Бойцы ВСУ ночью 19 августа попытались совершить атаку по Крыму зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, никто не пострадал. «Ночью 19 августа Киев предпринял попытку атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что средствами ПВО ракета была быстро обнаружена и поражена, никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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