WSJ: Украина использует старые советские ракеты, несмотря на поставки с Запада 12 августа 2023 в 23:46 Размер текста - 17 + Применение ракет «Град» замедляет ход украинского контрнаступления Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина использует на поле боя ракеты «Град» советского производства, несмотря на наличие современного вооружения, поставляемого из Западных стран. Об этом сообщают журналисты издания The Wall Street Journal. «Западные правительства отправили Украине самое современное оружие в мире, но ВСУ использует советскую реактивную установку „Град“ 60-летней давности», — говорится в материале The Wall Street Journal . По мнению обозревателей, в этом кроется причина медленного контрнаступления ВСУ. Устаревшие установки часто ломаются и имеют большие погрешности при стрельбе. Ранее URA.RU сообщало, что Германия собирается поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы отыграться за собственное поражение во Второй мировой войне. Киев запросил данное вооружение у Германии в мае. Украина использует на поле боя ракеты «Град» советского производства, несмотря на наличие современного вооружения, поставляемого из Западных стран. Об этом сообщают журналисты издания The Wall Street Journal. «Западные правительства отправили Украине самое современное оружие в мире, но ВСУ использует советскую реактивную установку „Град“ 60-летней давности», — говорится в материале The Wall Street Journal. По мнению обозревателей, в этом кроется причина медленного контрнаступления ВСУ. Устаревшие установки часто ломаются и имеют большие погрешности при стрельбе. Ранее URA.RU сообщало, что Германия собирается поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы отыграться за собственное поражение во Второй мировой войне. Киев запросил данное вооружение у Германии в мае. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям