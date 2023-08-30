В ХМАО набирает популярность новый вид отелей в лесу. Фото

У жителей ХМАО вырос спрос на отдых в глэмпингах

31 августа 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

У жителей ХМАО возник ажиотажный спрос на отдых в глэмпингах Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе начали появляться мини-отели в лесу в виде теплых глэмпингов. А сам формат отдыха активно набирает популярность у югорчан. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями. «Это формат глэмпингов. Модульные строения подходят для круглогодичного проживания. В них есть горячая вода и коммуникации. Сейчас темп жизни достаточно быстрый, очень много стресса, движений. Этот формат позволяет перезагрузиться, замедлиться», — рассказала URA.RU владелица пространства для отдыха «Лафа» Алена Евсютина в Нягани. По словам предпринимательницы, по итогам двух месяцев работы загрузка их локации составила около 70%. Поэтому подобный бизнес пользуется спросом. «Сейчас гости — это местные жители и приезжие из близлежащих городов. У нас уже загружается сентябрь», — поясняет предпринимательница. Рост интереса предпринимателей к созданию глэмпингов в целом по региону отмечают и застройщики. По словам строителей на коммерческую застройку приходится около половины заказов. «Глэмпинг набирает популярность. Каркасное домостроение как раз подходит под эти проекты и пользуется спросом», — добавляет руководитель строительной компании «Девиант» Александр Черненко из Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на новый вид загородного отдыха. Тогда речь шла про A-frame дома. Их форма напоминает треугольный шалаш. Так выглядят лесные мини-отели Фото: ПО «Лафа» (vk.com) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе начали появляться мини-отели в лесу в виде теплых глэмпингов. А сам формат отдыха активно набирает популярность у югорчан. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями. «Это формат глэмпингов. Модульные строения подходят для круглогодичного проживания. В них есть горячая вода и коммуникации. Сейчас темп жизни достаточно быстрый, очень много стресса, движений. Этот формат позволяет перезагрузиться, замедлиться», — рассказала URA.RU владелица пространства для отдыха «Лафа» Алена Евсютина в Нягани. По словам предпринимательницы, по итогам двух месяцев работы загрузка их локации составила около 70%. Поэтому подобный бизнес пользуется спросом. «Сейчас гости — это местные жители и приезжие из близлежащих городов. У нас уже загружается сентябрь», — поясняет предпринимательница. Рост интереса предпринимателей к созданию глэмпингов в целом по региону отмечают и застройщики. По словам строителей на коммерческую застройку приходится около половины заказов. «Глэмпинг набирает популярность. Каркасное домостроение как раз подходит под эти проекты и пользуется спросом», — добавляет руководитель строительной компании «Девиант» Александр Черненко из Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на новый вид загородного отдыха. Тогда речь шла про A-frame дома. Их форма напоминает треугольный шалаш.