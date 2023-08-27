Жители ХМАО удивлены небывалым урожаем благородных грибов в лесах округа. К ним относятся боровики, подосиновики и подберезовики. Об этом URA.RU сообщили грибники из Нижневартовска.
«За полчаса насобирали ведро белых грибов и подберезовиков. За это время от дороги отошли всего на 150 метров. Такого в Нижневартовске мы еще не видели», — рассказали грибники.
Они также добавили, что в окрестных от города лесах можно найти целые семейства свежих подберезовиков. «На болоте сейчас много и перестоялых, гнилых грибов, такие мы сразу оставляем — не берем», — отметили местные жители.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО похвастались сумасшедшим урожаем грибов. Югорчанам удалось засыпать ими кухонный стол.
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