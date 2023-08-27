Жители ХМАО удивлены небывалым урожаем благородных грибов

28 августа 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Вартовчане собирают целые ведра белых грибов и подберезовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО удивлены небывалым урожаем благородных грибов в лесах округа. К ним относятся боровики, подосиновики и подберезовики. Об этом URA.RU сообщили грибники из Нижневартовска.



«За полчаса насобирали ведро белых грибов и подберезовиков. За это время от дороги отошли всего на 150 метров. Такого в Нижневартовске мы еще не видели», — рассказали грибники.



Они также добавили, что в окрестных от города лесах можно найти целые семейства свежих подберезовиков. «На болоте сейчас много и перестоялых, гнилых грибов, такие мы сразу оставляем — не берем», — отметили местные жители.



Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО похвастались сумасшедшим урожаем грибов. Югорчанам удалось засыпать ими кухонный стол.

Жители ХМАО удивлены небывалым урожаем благородных грибов в лесах округа. К ним относятся боровики, подосиновики и подберезовики. Об этом URA.RU сообщили грибники из Нижневартовска. «За полчаса насобирали ведро белых грибов и подберезовиков. За это время от дороги отошли всего на 150 метров. Такого в Нижневартовске мы еще не видели», — рассказали грибники. Они также добавили, что в окрестных от города лесах можно найти целые семейства свежих подберезовиков. «На болоте сейчас много и перестоялых, гнилых грибов, такие мы сразу оставляем — не берем», — отметили местные жители. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО похвастались сумасшедшим урожаем грибов. Югорчанам удалось засыпать ими кухонный стол.