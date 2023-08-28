Челябинца будут судить за убийство тещи подушкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото:

В Уйском районе Челябинской области будут судить местного жителя, который задушил тещу подушкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что оперативно раскрыть преступление помогла слаженная работа следователя СКР и оперативных сотрудников территориального отдела полиции. Обвиняемый признал свою вину, указав место сокрытия трупа.

Мужчина задушил тещу в ходе бытового конфликта. После он вывез ее тело в лес и попытался сжечь. Когда понял, что таким способом избавиться от трупа не получилось, он закопал его.

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В Уйском районе Челябинской области будут судить местного жителя, который задушил тещу подушкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд. «Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что оперативно раскрыть преступление помогла слаженная работа следователя СКР и оперативных сотрудников территориального отдела полиции. Обвиняемый признал свою вину, указав место сокрытия трупа. Мужчина задушил тещу в ходе бытового конфликта. После он вывез ее тело в лес и попытался сжечь. Когда понял, что таким способом избавиться от трупа не получилось, он закопал его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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