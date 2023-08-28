Челябинца будут судить за убийство тещи подушкой

28 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Уйском районе Челябинской области будут судить местного жителя, который задушил тещу подушкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд. «Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что оперативно раскрыть преступление помогла слаженная работа следователя СКР и оперативных сотрудников территориального отдела полиции. Обвиняемый признал свою вину, указав место сокрытия трупа. Мужчина задушил тещу в ходе бытового конфликта. После он вывез ее тело в лес и попытался сжечь. Когда понял, что таким способом избавиться от трупа не получилось, он закопал его.

В Уйском районе Челябинской области будут судить местного жителя, который задушил тещу подушкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд. «Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что оперативно раскрыть преступление помогла слаженная работа следователя СКР и оперативных сотрудников территориального отдела полиции. Обвиняемый признал свою вину, указав место сокрытия трупа. Мужчина задушил тещу в ходе бытового конфликта. После он вывез ее тело в лес и попытался сжечь. Когда понял, что таким способом избавиться от трупа не получилось, он закопал его.