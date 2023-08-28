Особняк XIX века в центре Екатеринбурга предлагают признать памятником

Особняк чиновника Безбородова могут признать памятником Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

В Екатеринбурге предлагают признать объектами культурного наследия особняк чиновника Безбородова и его флигель на улице Гоголя, 9. Дом и флигель построили во второй половине XIX века в «кирпичном стиле». Акт государственной историко-культурной экспертизы выложили на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«Градостроительная ценность определяется тем, что объект является рядовым элементом застройки улицы, участвует в формировании ее красной линии. Историко-архитектурная ценность заключается в том, что здание представляет собой характерный для своего времени образец жилой постройки. Поэтому особняк и флигель предлагают включить в реестр объектов культурного наследия под названием „Городская усадьба“, а входящим в его состав памятникам дать имена — „Дом чиновника А. И. Безбородова“ и „Флигель“», — сказано в документе.

Каменный дом построен во второй половине XIX века (в 1870-х годах) на средства владельца усадьбы екатеринбургского чиновника Безбородова. В доме располагались модный магазин «Олигер» и приготовительная школа Павлова. В 1879 году здесь останавливался писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. По данным городского справочника 1911—1912 годов, усадьба с домом принадлежала костелу римско-католической церкви.

Ранее URA.RU писало о том, что Екатеринбург ждет масштабная реставрация исторических объектов. Администрация города заключила соглашение по восстановлению и сохранению исторического культурного наследия с «Деловым домом на Архиерейской» (ДДА). В рамках соглашения будет проведено благоустройство и самих зданий, и территории, прилегающей к объектам культурного наследия (ОКН). Самым сложным объектом для реконструкции станет гостиница «Исеть». 11-этажное здание было построено в 1930-е годы. Сегодня это главный памятник конструктивизма в России и символ Екатеринбурга.