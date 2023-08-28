В США рассказали о конфликте американских политиков с ВСУ

FT: у США и ВСУ возникли разногласия в способах ведения борьбы с РФ

28 августа 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

США и Киев имеют разное представление о борьбе с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ и американские политики столкнулись с разногласиями в вопросах ведения боевых действий. Украинские силы настаивают на постепенном истощении российской армии, в то время как США хотят скорейшего прорыва обороны. Об этом написали в издании Financial Times. Армия РФ выстроила систему траншей и тоннелей, которая позволяет эффективно перебрасывать боеприпасы и перемещать войска вокруг всей линии фронта. Также для ВСУ проблемой являются минные поля и противотанковые рвы. «Украинские военные придерживаются стратегии постепенного истощения, целью которой является уничтожение российской логистики и артиллерийских систем, чтобы ее собственные силы могли прорваться через минные поля», — говорится в материале статьи. Однако американские официальные лица призывают Киев сосредоточить свои силы на решительном прорыве российской обороны. После провального наступления ВСУ США призвали Киев сосредоточиться только на запорожском направлении для прорыва обороны российских Вооруженных сил, пишет телеканал 360. Кроме того, американская пресса неоднократно писала о возможном прекращении военной поддержки, если Украина не продвинется в своих атаках, передает Pravda.Ru.

ВСУ и американские политики столкнулись с разногласиями в вопросах ведения боевых действий. Украинские силы настаивают на постепенном истощении российской армии, в то время как США хотят скорейшего прорыва обороны. Об этом написали в издании Financial Times. Армия РФ выстроила систему траншей и тоннелей, которая позволяет эффективно перебрасывать боеприпасы и перемещать войска вокруг всей линии фронта. Также для ВСУ проблемой являются минные поля и противотанковые рвы. «Украинские военные придерживаются стратегии постепенного истощения, целью которой является уничтожение российской логистики и артиллерийских систем, чтобы ее собственные силы могли прорваться через минные поля», — говорится в материале статьи. Однако американские официальные лица призывают Киев сосредоточить свои силы на решительном прорыве российской обороны. После провального наступления ВСУ США призвали Киев сосредоточиться только на запорожском направлении для прорыва обороны российских Вооруженных сил, пишет телеканал 360. Кроме того, американская пресса неоднократно писала о возможном прекращении военной поддержки, если Украина не продвинется в своих атаках, передает Pravda.Ru.