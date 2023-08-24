Politico: США перекладывают ответственность за провал наступления Украины на Киев

24 августа 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

США скрывали информацию о контрнаступлении, но теперь перекладывают вину за провал на Киев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байден хочет возложить ответственность за провал украинского контрнаступления непосредственно на Киев. Об этом пишут американские обозреватели. «Некоторые люди где-то в недрах правительства хотят возложить беды Украины на поле боя на Киев и отвести вину, направленную на Вашингтон», — сообщает Politico. Журналисты, ссылаясь на материалы своих коллег из других американских изданий, пишут, что власти США изначально скрывали информацию об украинском наступлении, но теперь начали специально ее рассекречивать, чтобы отвести от себя вину за провал операции. Украина с 4 июня проводит контрнаступление. На фоне этого США и другие страны Запада усилили ее поддержку. В Newsweek писали, что Киеву следует использовать советские танки, а не поставленные им американские Abrams и немецкие Leopard. Президент Украины Владимир Зеленский сам признал провал контрнаступления , передает Pravda.Ru. Однако позднее пообещал «набрать обороты», сообщает «Ридус».

Администрация президента США Джо Байден хочет возложить ответственность за провал украинского контрнаступления непосредственно на Киев. Об этом пишут американские обозреватели. «Некоторые люди где-то в недрах правительства хотят возложить беды Украины на поле боя на Киев и отвести вину, направленную на Вашингтон», — сообщает Politico. Журналисты, ссылаясь на материалы своих коллег из других американских изданий, пишут, что власти США изначально скрывали информацию об украинском наступлении, но теперь начали специально ее рассекречивать, чтобы отвести от себя вину за провал операции. Украина с 4 июня проводит контрнаступление. На фоне этого США и другие страны Запада усилили ее поддержку. В Newsweek писали, что Киеву следует использовать советские танки, а не поставленные им американские Abrams и немецкие Leopard. Президент Украины Владимир Зеленский сам признал провал контрнаступления, передает Pravda.Ru. Однако позднее пообещал «набрать обороты», сообщает «Ридус».