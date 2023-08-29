Жители дома в Перми остались без горячей воды из-за споров с соседями

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Споры с соседями из-за горячей воды идут несколько месяцев Фото:

Жители дома по ул. Космосольский проспект, 67 пожаловались на отсутствие горячей воды. Как сообщает 59.ru ее должны были включить 23 августа. Но позже выяснилось, что пропал бойлер. Он был установлен в подвале соседнего дома по ул. П. Осипенко, 56, но руководство местного ТСЖ считало это незаконным.

«В ПАО „Т Плюс“ в Перми подтвердили, что в доме на Компросе, 67 горячей воды нет, так как отсутствует бойлер нагревателя. Его демонтировали неизвестные. Компания уведомила о случившемся надзорные органы. Оборудование не находится на балансе энергокомпании, но „Т Плюс“ его обслуживал», — говорится в сообщении.

Проблема с горячим водоснабжением в дома сложилась давно. Бойлер требовал ремонта, а руководство ТСЖ в доме по ул. П. Осипенко, 56 не пускало специалистов в подвал. Оно объясняло это тем, что бойлер не закреплен ни за одним из домов. И если собственникам дома по ул. Компрос, 67 нужна горячая вода, то они должны или забрать бойлер себе, или заключить договор аренды с соседями.

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Жители дома по ул. Космосольский проспект, 67 пожаловались на отсутствие горячей воды. Как сообщает 59.ru ее должны были включить 23 августа. Но позже выяснилось, что пропал бойлер. Он был установлен в подвале соседнего дома по ул. П. Осипенко, 56, но руководство местного ТСЖ считало это незаконным. «В ПАО „Т Плюс“ в Перми подтвердили, что в доме на Компросе, 67 горячей воды нет, так как отсутствует бойлер нагревателя. Его демонтировали неизвестные. Компания уведомила о случившемся надзорные органы. Оборудование не находится на балансе энергокомпании, но „Т Плюс“ его обслуживал», — говорится в сообщении. Проблема с горячим водоснабжением в дома сложилась давно. Бойлер требовал ремонта, а руководство ТСЖ в доме по ул. П. Осипенко, 56 не пускало специалистов в подвал. Оно объясняло это тем, что бойлер не закреплен ни за одним из домов. И если собственникам дома по ул. Компрос, 67 нужна горячая вода, то они должны или забрать бойлер себе, или заключить договор аренды с соседями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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