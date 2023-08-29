29 августа 2023

В Пермском крае ищут патологоанатомов на зарплату 50 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Патологоанатомического отделение. Екатеринбург, морг, медицина, патологоанатомическое отделение, медицинские принадлежности, медицинские инструменты, вскрытие
Специалистам предстоит работать в Добрянке и Лысьве Фото:

В Пермском крае требуются патологоанатомы для работы в городах Лысьва и Добрянка. Вакансии разместило на своем сайте краевое бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических исследований.

«Вакансии: врач-патологоанатом; г. Добрянка, г. Лысьва. Требования к образованию: высшее образование-специалитет по одной из специальностей „Лечебное дело“ или „Педиатрия“ и подготовка в ординатуре и (или) в интернатуре по специальности „Патологическая анатомия“», — сообщается на сайте учреждения.

Также бюро готово трудоустроить врачей-судебно-медицинских экспертов в города Очер, Соликамск и Чайковский. Специалистам обещают зарплату от 50 тысяч рублей. Также есть возможность получить единовременную выплату в размере трех млн рублей при условии отработки не менее пяти лет.

URA.RU рассказывало, что ГКУЗ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» было образовано путем слияния бюро судмедэкспертизы с бюро патологоанатомических исследований. Укрупнение двух учреждений произошло в 2022 году.

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В Пермском крае требуются патологоанатомы для работы в городах Лысьва и Добрянка. Вакансии разместило на своем сайте краевое бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических исследований. «Вакансии: врач-патологоанатом; г. Добрянка, г. Лысьва. Требования к образованию: высшее образование-специалитет по одной из специальностей „Лечебное дело“ или „Педиатрия“ и подготовка в ординатуре и (или) в интернатуре по специальности „Патологическая анатомия“», — сообщается на сайте учреждения. Также бюро готово трудоустроить врачей-судебно-медицинских экспертов в города Очер, Соликамск и Чайковский. Специалистам обещают зарплату от 50 тысяч рублей. Также есть возможность получить единовременную выплату в размере трех млн рублей при условии отработки не менее пяти лет. URA.RU рассказывало, что ГКУЗ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» было образовано путем слияния бюро судмедэкспертизы с бюро патологоанатомических исследований. Укрупнение двух учреждений произошло в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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