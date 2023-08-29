29 августа 2023

Полицейские в поиске пермских наркоманов пришли в ночной клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
Полиция также изъяла 40 литров алкоголя из клуба Фото:

В Перми полиция провела профилактические мероприятия в одном из ночных клубов Перми. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В результате облавы из заведения был изъят алкоголь, часть посетителей отправили на медицинского освидетельствование с признаками наркотического опьянения.

«Сотрудники Управления МВД России по г. Перми при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие в одном из ночных клубов на улице Ленина 27», — говорится на сайте. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», в здании находится бар Escobar.

В результате мероприятий было изъято 40 литров алкоголя на сумму 120 тысяч рублей. Персонал бара нарушил закон, продавая спиртосодержащую продукцию без товарно-сопроводительных документов. В ходе проведения мероприятия полицейские проверили 36 человек на предмет нахождения в розыске, шесть человек с признаками наркотического опьянения отправили на медосвидетельствование. Также во время облавы к клубу подъехал пьяный посетитель, который находился за рулем. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

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В Перми полиция провела профилактические мероприятия в одном из ночных клубов Перми. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В результате облавы из заведения был изъят алкоголь, часть посетителей отправили на медицинского освидетельствование с признаками наркотического опьянения. «Сотрудники Управления МВД России по г. Перми при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие в одном из ночных клубов на улице Ленина 27», — говорится на сайте. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», в здании находится бар Escobar. В результате мероприятий было изъято 40 литров алкоголя на сумму 120 тысяч рублей. Персонал бара нарушил закон, продавая спиртосодержащую продукцию без товарно-сопроводительных документов. В ходе проведения мероприятия полицейские проверили 36 человек на предмет нахождения в розыске, шесть человек с признаками наркотического опьянения отправили на медосвидетельствование. Также во время облавы к клубу подъехал пьяный посетитель, который находился за рулем. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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