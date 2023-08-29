Полицейские в поиске пермских наркоманов пришли в ночной клуб

В Перми полиция провела профилактические мероприятия в одном из ночных клубов Перми. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В результате облавы из заведения был изъят алкоголь, часть посетителей отправили на медицинского освидетельствование с признаками наркотического опьянения.
«Сотрудники Управления МВД России по г. Перми при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие в одном из ночных клубов на улице Ленина 27», — говорится на сайте. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», в здании находится бар Escobar.
В результате мероприятий было изъято 40 литров алкоголя на сумму 120 тысяч рублей. Персонал бара нарушил закон, продавая спиртосодержащую продукцию без товарно-сопроводительных документов. В ходе проведения мероприятия полицейские проверили 36 человек на предмет нахождения в розыске, шесть человек с признаками наркотического опьянения отправили на медосвидетельствование. Также во время облавы к клубу подъехал пьяный посетитель, который находился за рулем. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
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