В Челябинске каршеринговый автомобиль влетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Фото, видео

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Водителя каршеринга, пассажира и двух пешеходов доставили в больницу Фото:

В Челябинске 30 августа на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки каршеринговый автомобиль Lifan снес ограждение и перевернувшись упал на тротуар. В ДТП пострадали водитель, пассажир и два пешехода, сообщили в URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.

«На перекрестке столкнулись Mazda под управлением 73-летнего мужчины и каршеринговый Lifan, за рулем которого был мужчина 24 лет. Последний опрокинулся. Пострадали водитель Lifan, пассажир и два пешехода», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

На кадрах с камер компании «Интерсвязь» водитель не справился с управлением после того, как столкнулся с другим автомобилем на перекрестке. После столкновения каршеринг въехал в ограждение на обочине и перевернулся.

«Приземлившись на тротуар, автомобиль задел двух пешеходов. Мужчину и женщину отбросило от удара. Спустя час их на месте уже не было», — рассказали URA.RU очевидцы.

Всех пострадавших доставили в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Машина въехала в ограждение и приземлилась на тротуар
Машина въехала в ограждение и приземлилась на тротуар

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В Челябинске 30 августа на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки каршеринговый автомобиль Lifan снес ограждение и перевернувшись упал на тротуар. В ДТП пострадали водитель, пассажир и два пешехода, сообщили в URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «На перекрестке столкнулись Mazda под управлением 73-летнего мужчины и каршеринговый Lifan, за рулем которого был мужчина 24 лет. Последний опрокинулся. Пострадали водитель Lifan, пассажир и два пешехода», — уточнили URA.RU в ГИБДД. На кадрах с камер компании «Интерсвязь» водитель не справился с управлением после того, как столкнулся с другим автомобилем на перекрестке. После столкновения каршеринг въехал в ограждение на обочине и перевернулся. «Приземлившись на тротуар, автомобиль задел двух пешеходов. Мужчину и женщину отбросило от удара. Спустя час их на месте уже не было», — рассказали URA.RU очевидцы. Всех пострадавших доставили в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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