В Челябинске 30 августа на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки каршеринговый автомобиль Lifan снес ограждение и перевернувшись упал на тротуар. В ДТП пострадали водитель, пассажир и два пешехода, сообщили в URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.
«На перекрестке столкнулись Mazda под управлением 73-летнего мужчины и каршеринговый Lifan, за рулем которого был мужчина 24 лет. Последний опрокинулся. Пострадали водитель Lifan, пассажир и два пешехода», — уточнили URA.RU в ГИБДД.
На кадрах с камер компании «Интерсвязь» водитель не справился с управлением после того, как столкнулся с другим автомобилем на перекрестке. После столкновения каршеринг въехал в ограждение на обочине и перевернулся.
«Приземлившись на тротуар, автомобиль задел двух пешеходов. Мужчину и женщину отбросило от удара. Спустя час их на месте уже не было», — рассказали URA.RU очевидцы.
Всех пострадавших доставили в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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