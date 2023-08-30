В Челябинске каршеринговый автомобиль влетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Фото, видео

30 августа 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Водителя каршеринга, пассажира и двух пешеходов доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 30 августа на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки каршеринговый автомобиль Lifan снес ограждение и перевернувшись упал на тротуар. В ДТП пострадали водитель, пассажир и два пешехода, сообщили в URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «На перекрестке столкнулись Mazda под управлением 73-летнего мужчины и каршеринговый Lifan, за рулем которого был мужчина 24 лет. Последний опрокинулся. Пострадали водитель Lifan, пассажир и два пешехода», — уточнили URA.RU в ГИБДД. На кадрах с камер компании «Интерсвязь» водитель не справился с управлением после того, как столкнулся с другим автомобилем на перекрестке. После столкновения каршеринг въехал в ограждение на обочине и перевернулся. «Приземлившись на тротуар, автомобиль задел двух пешеходов. Мужчину и женщину отбросило от удара. Спустя час их на месте уже не было», — рассказали URA.RU очевидцы. Всех пострадавших доставили в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Машина въехала в ограждение и приземлилась на тротуар скрин: камеры компании «Интерсвязь»

В Челябинске 30 августа на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки каршеринговый автомобиль Lifan снес ограждение и перевернувшись упал на тротуар. В ДТП пострадали водитель, пассажир и два пешехода, сообщили в URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «На перекрестке столкнулись Mazda под управлением 73-летнего мужчины и каршеринговый Lifan, за рулем которого был мужчина 24 лет. Последний опрокинулся. Пострадали водитель Lifan, пассажир и два пешехода», — уточнили URA.RU в ГИБДД. На кадрах с камер компании «Интерсвязь» водитель не справился с управлением после того, как столкнулся с другим автомобилем на перекрестке. После столкновения каршеринг въехал в ограждение на обочине и перевернулся. «Приземлившись на тротуар, автомобиль задел двух пешеходов. Мужчину и женщину отбросило от удара. Спустя час их на месте уже не было», — рассказали URA.RU очевидцы. Всех пострадавших доставили в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.