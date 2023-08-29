Омбудсмен ХМАО дошла до Минобороны для помощи бригаде штурмовиков из зоны СВО

30 августа 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

После получения статуса ветеранов военных действий, югорчане смогут пользоваться положенными льготами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченная по правам человека Наталья Стребкова обратилась в Министерство обороны, чтобы помочь добровольцам диверсионно-штурмовой бригады из ХМАО получить статус ветеранов СВО. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена. «В адрес уполномоченного по правам человека поступают обращения участников специальной военной операции в составе добровольческого формирования ОДШБр „Ветераны“ (отдельная диверсионная штурмовая бригада — прим. URA.RU) о разъяснении порядка получения добровольцами удостоверения ветерана боевых действий. <…> Уполномоченный по правам человека в Югре обратилась с соответствующим запросом в адрес Министерства обороны Российской Федерации», — рассказала Стребкова. По словам обмудсмена, бойцы относятся к категории военнослужащих добровольческих подразделений, созданных госорганами и оказывающих содействие Министерству обороны РФ в выполнении задач в зоне СВО. При этом, чтобы получить удостоверение ветерана военных действий, югорчанам необходимо подтвердить статус формирования в Минобороны. После этого они смогут пользоваться окружными и федеральными мерами социальной поддержки. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Стребкова обратилась к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и депутатам Госдумы, чтобы уравнять права военнослужащих в зоне СВО. Омбудсмен выступила с предложением ввести равные пособия участникам спецоперации и членам их семей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченная по правам человека Наталья Стребкова обратилась в Министерство обороны, чтобы помочь добровольцам диверсионно-штурмовой бригады из ХМАО получить статус ветеранов СВО. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена. «В адрес уполномоченного по правам человека поступают обращения участников специальной военной операции в составе добровольческого формирования ОДШБр „Ветераны“ (отдельная диверсионная штурмовая бригада — прим. URA.RU) о разъяснении порядка получения добровольцами удостоверения ветерана боевых действий. <…> Уполномоченный по правам человека в Югре обратилась с соответствующим запросом в адрес Министерства обороны Российской Федерации», — рассказала Стребкова. По словам обмудсмена, бойцы относятся к категории военнослужащих добровольческих подразделений, созданных госорганами и оказывающих содействие Министерству обороны РФ в выполнении задач в зоне СВО. При этом, чтобы получить удостоверение ветерана военных действий, югорчанам необходимо подтвердить статус формирования в Минобороны. После этого они смогут пользоваться окружными и федеральными мерами социальной поддержки. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Стребкова обратилась к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и депутатам Госдумы, чтобы уравнять права военнослужащих в зоне СВО. Омбудсмен выступила с предложением ввести равные пособия участникам спецоперации и членам их семей.