В Кремле ответили на вопрос о росте цен на бензин В Кремле связали рост цен на бензин с текущими инфляционными процессами 31 августа 2023 в 14:32 Размер текста - 17 + В Кремле ответили на вопрос о росте цен на бензин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле рост цен на бензин и дизтопливо в России связывают с текущими «инфляционными процессами». Эта тема находится на постоянном контроле президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Есть определенные инфляционные процессы. Инфляция чуть-чуть выше целевого уровня. Тем не менее, речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством», — заверил Песков. Росстат зафиксировал очередное повышение цен на бензин и дизтопливо в России. Кроме того, по готовящемся повышении цен уже предупредили хлебопеки. В Кремле рост цен на бензин и дизтопливо в России связывают с текущими «инфляционными процессами». Эта тема находится на постоянном контроле президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Есть определенные инфляционные процессы. Инфляция чуть-чуть выше целевого уровня. Тем не менее, речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством», — заверил Песков. Росстат зафиксировал очередное повышение цен на бензин и дизтопливо в России. Кроме того, по готовящемся повышении цен уже предупредили хлебопеки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям