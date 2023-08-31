В Кремле ответили на вопрос о росте цен на бензин

В Кремле связали рост цен на бензин с текущими инфляционными процессами
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле ответили на вопрос о росте цен на бензин Фото:

В Кремле рост цен на бензин и дизтопливо в России связывают с текущими «инфляционными процессами». Эта тема находится на постоянном контроле президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Есть определенные инфляционные процессы. Инфляция чуть-чуть выше целевого уровня. Тем не менее, речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством», — заверил Песков.

Росстат зафиксировал очередное повышение цен на бензин и дизтопливо в России. Кроме того, по готовящемся повышении цен уже предупредили хлебопеки.

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В Кремле рост цен на бензин и дизтопливо в России связывают с текущими «инфляционными процессами». Эта тема находится на постоянном контроле президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Есть определенные инфляционные процессы. Инфляция чуть-чуть выше целевого уровня. Тем не менее, речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством», — заверил Песков. Росстат зафиксировал очередное повышение цен на бензин и дизтопливо в России. Кроме того, по готовящемся повышении цен уже предупредили хлебопеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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