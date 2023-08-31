Зарплаты челябинцев выросли на четверть

31 августа 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Больше всего выросли зарплаты сотрудников ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя заработная плата в Челябинске с начала года выросла на 25% и составила 50 тысяч 730 рублей. Это говорит об увеличении спроса на квалифицированные кадры, считают аналитики рынка труда. «Повышение спроса челябинских работодателей на квалифицированные кадры подтверждается годовым ростом средних предлагаемых заработных плат. В среднем по Челябинску он составил 25%, средняя зарплата достигла отметки в 50 тысяч 730 рублей», — сообщается в пресс-релизе сервиса «Авито. Работа». Наибольший рост зарплат зафиксирован в сфере жилищно-коммунального хозяйства — в 1,7 раза. Работодатели в среднем готовы платить специалистам ЖКХ 55 тысяч 268 рублей. Зарплаты строителей выросли в 1,2 раза (до 59 066 тысяч). На столько же увеличились предлагаемые зарплаты в сфере логистики, производства и сельского хозяйства, управления персоналом. Число вакансий по итогам лета увеличилось на 25%.

Средняя заработная плата в Челябинске с начала года выросла на 25% и составила 50 тысяч 730 рублей. Это говорит об увеличении спроса на квалифицированные кадры, считают аналитики рынка труда. «Повышение спроса челябинских работодателей на квалифицированные кадры подтверждается годовым ростом средних предлагаемых заработных плат. В среднем по Челябинску он составил 25%, средняя зарплата достигла отметки в 50 тысяч 730 рублей», — сообщается в пресс-релизе сервиса «Авито. Работа». Наибольший рост зарплат зафиксирован в сфере жилищно-коммунального хозяйства — в 1,7 раза. Работодатели в среднем готовы платить специалистам ЖКХ 55 тысяч 268 рублей. Зарплаты строителей выросли в 1,2 раза (до 59 066 тысяч). На столько же увеличились предлагаемые зарплаты в сфере логистики, производства и сельского хозяйства, управления персоналом. Число вакансий по итогам лета увеличилось на 25%.