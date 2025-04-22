Челябинский продюсер Табарчук закончил съемки сериала «Ухожу красиво.Сезон 2»

Команда продюсера родом из Челябинска Дмитрия Табарчука завершила съемки второго сезона сериала «Ухожу красиво». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелеком», премьера состоится в 2025 году.
«Завершены съемки экшен-сериала „Ухожу красиво. Сезон 2“. Премьера состоится в текущем году в онлайн-кинотеатре Wink, совместном проекте „Ростелекома“ и „НМГ Студии“», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Табарчук уже известен как продюсер популярных картин «Слово пацана», «Фишер», «Комбинация» и «Ландыши». Как ранее в компании сообщали URA.RU, в продолжении сериала про полицейского снялись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе.
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