Челябинский продюсер Табарчук закончил съемки сериала «Ухожу красиво.Сезон 2»

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Сериал, продюсируемый Дмитрием Табарчуком, выйдет в 2025 году
Сериал, продюсируемый Дмитрием Табарчуком, выйдет в 2025 году Фото:

Команда продюсера родом из Челябинска Дмитрия Табарчука завершила съемки второго сезона сериала «Ухожу красиво». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелеком», премьера состоится в 2025 году.

«Завершены съемки экшен-сериала „Ухожу красиво. Сезон 2“. Премьера состоится в текущем году в онлайн-кинотеатре Wink, совместном проекте „Ростелекома“ и „НМГ Студии“», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Табарчук уже известен как продюсер популярных картин «Слово пацана», «Фишер», «Комбинация» и «Ландыши». Как ранее в компании сообщали URA.RU, в продолжении сериала про полицейского снялись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе.

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Команда продюсера родом из Челябинска Дмитрия Табарчука завершила съемки второго сезона сериала «Ухожу красиво». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелеком», премьера состоится в 2025 году. «Завершены съемки экшен-сериала „Ухожу красиво. Сезон 2“. Премьера состоится в текущем году в онлайн-кинотеатре Wink, совместном проекте „Ростелекома“ и „НМГ Студии“», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Табарчук уже известен как продюсер популярных картин «Слово пацана», «Фишер», «Комбинация» и «Ландыши». Как ранее в компании сообщали URA.RU, в продолжении сериала про полицейского снялись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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