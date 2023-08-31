На месте пермского завода соков появится новый логистический парк

Комплекс будет включать в себя сухой склад, помещения производственного блока и техплощадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владельцы пермского завода соков «Санфрут» готовы продать участок во Фролах под строительство нового логистического парка «Парма». Проектом занимается компания «Пермь Логистика». В документах с описанием указано, что стороны смогли договориться.

«Пока участок принадлежит заводу. ООО „Санфрут“ передаст его в собственность компании („Пермь Логистика“ — прим. URA.RU) в четвертом квартале 2023 года. Цена актива не указана», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на проектную документацию.

Инициатива компании «Пермь Логистика» по строительству нового логистического парка во Фролах была озвучена в конце июня на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе Прикамья, был назван общий объем инвестиций — 1,6 млрд рублей. Проекту присвоили статус приоритетного.

По данным сервиса СБИС, ООО «Пермь Логистика» было зарегистрировано 14 марта 2023 года. Основное направление работы — деятельность по складированию и хранению. Единственным учредителем является Никита Ковалев. Размер уставного капитала — 10 тысяч рублей.

Летом прошлого года бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» московским бизнесменам. Сумма сделка превысила 300 миллионов рублей. Головной офис и производственная площадка предприятия расположены на территории прикамской столицы. Завод также имеет 40 офисов и в других регионах РФ. ООО «Санфрут» выпускало порядка 200 миллионов литров напитков в год.