Завод компании Ekospunz в Челябинске изготавливает одноразовую посуду для Индии и стран Юго-Восточной Азии из березы. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкономики, компания оформляет резидентство в технопарке «Малая Сосновка».
«Компания Ekospunz производит одноразовую экологически чистую посуду из шпона березы. Сейчас деревянные столовые приборы в большинстве своем экспортируются в Индию и страны Юго-Восточной Азии», — отметили в минэкономики.
Запуск производства состоялся в конце 2021 года. Перенести оборудование в технопарк компания теперь запланировала в связи с тем, что цех расположен в арендованном помещении, подъезд к которому затруднен. На предприятии рассчитывают, что оптимизация логистики позволит снизить затраты. Поддержку предпринимателям оказывают в центре «Мой бизнес». Специалисты фонда вместе с инвестором прорабатывают варианты для получения допфинансирования. Об этом заявила директор по инвестициям центра Инна Иванова.
В настоящий момент на сопровождении сотрудников «Моего бизнеса» находится 108 инвестиционных проектов. Общая сумма их превышает 142 млрд рублей. Реализация начинаний позволит создать суммарно свыше 13 тысяч новых рабочих мест.
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