31 августа 2023

Челябинский завод одноразовую посуду для Индии делает из березы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, кофейня, одноразовая посуда, кофейня дуо, duo coffee, одноразовые стаканы
Одноразовую посуду челябинцы начали делать из березы Фото:

Завод компании Ekospunz в Челябинске изготавливает одноразовую посуду для Индии и стран Юго-Восточной Азии из березы. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкономики, компания оформляет резидентство в технопарке «Малая Сосновка».

«Компания Ekospunz производит одноразовую экологически чистую посуду из шпона березы. Сейчас деревянные столовые приборы в большинстве своем экспортируются в Индию и страны Юго-Восточной Азии», — отметили в минэкономики.

Запуск производства состоялся в конце 2021 года. Перенести оборудование в технопарк компания теперь запланировала в связи с тем, что цех расположен в арендованном помещении, подъезд к которому затруднен. На предприятии рассчитывают, что оптимизация логистики позволит снизить затраты. Поддержку предпринимателям оказывают в центре «Мой бизнес». Специалисты фонда вместе с инвестором прорабатывают варианты для получения допфинансирования. Об этом заявила директор по инвестициям центра Инна Иванова.

В настоящий момент на сопровождении сотрудников «Моего бизнеса» находится 108 инвестиционных проектов. Общая сумма их превышает 142 млрд рублей. Реализация начинаний позволит создать суммарно свыше 13 тысяч новых рабочих мест.

Свое производство инвесторы планируют перевезти в технопарк
Свое производство инвесторы планируют перевезти в технопарк
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод компании Ekospunz в Челябинске изготавливает одноразовую посуду для Индии и стран Юго-Восточной Азии из березы. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкономики, компания оформляет резидентство в технопарке «Малая Сосновка». «Компания Ekospunz производит одноразовую экологически чистую посуду из шпона березы. Сейчас деревянные столовые приборы в большинстве своем экспортируются в Индию и страны Юго-Восточной Азии», — отметили в минэкономики. Запуск производства состоялся в конце 2021 года. Перенести оборудование в технопарк компания теперь запланировала в связи с тем, что цех расположен в арендованном помещении, подъезд к которому затруднен. На предприятии рассчитывают, что оптимизация логистики позволит снизить затраты. Поддержку предпринимателям оказывают в центре «Мой бизнес». Специалисты фонда вместе с инвестором прорабатывают варианты для получения допфинансирования. Об этом заявила директор по инвестициям центра Инна Иванова. В настоящий момент на сопровождении сотрудников «Моего бизнеса» находится 108 инвестиционных проектов. Общая сумма их превышает 142 млрд рублей. Реализация начинаний позволит создать суммарно свыше 13 тысяч новых рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...