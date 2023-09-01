Власти Нижневартовска сделали заявление по поводу уничтожения листовок кандидата от Петермана

Мэрия Нижневартовска опровергла свое участие в уничтожении АПМ Целищева

Агитацию кандидата от Петермана сорвала сотрудница ЖЭУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) сделали заявление по поводу уничтожения листовок кандидата в депутаты от «Партии пенсионеров» Сергея Целищева, который считается креатурой местного бизнесмена с бэкграундом 90-х Александра Петермана. В мэрии опровергли свою причастность к зачистке АПМ с доски объявлений, которую провела сотрудница ЖЭУ-2 Насема Абезгильдина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных коммуникаций.

«Подобных указаний [об уничтожении агитационных предвыборных материалов кандидатов на довыборы в городскую думу Нижневартовска] не было. Рекомендуем обратиться по данному вопросу в АО „Жилищный трест № 1“», — прокомментировал директор департамента Виктор Мыльников.

Руководитель ЖТ-1 Оксана Фаттахова в ответе на запрос журналиста агентства сообщила, что аналогичное указание до сведения подчиненных не доводила. Уничтожение АПМ директор УК объяснила тем, что они были наклеены на доску объявлений жилого дома, не предназначенную для размещения агитации. «Абезгильдина является пенсионеркой и сотрудницей ЖЭУ-2. Присутствие в машине Абезгильдиной начальницы ЖЭУ-2 объясняется личным правом человека перевозить граждан на своем транспорте», — уточнила Фаттахова.

В местном отделении «Единой России» журналисту сообщили, что также не доводили никаких указаний об уничтожении АПМ. На Абезгильдину сотрудниками полиции был составлен протокол по статье 5.14 КоАП РФ (умышленное повреждение или уничтожение агитационного материала). Сама женщина отказалась комментировать инцидент. Позже в ряде окружных СМИ его преподнесли как «нападение кандидата в депутаты на пенсионерку».

В довыборах на пост депутата нижневартовской гордумы участвуют еще несколько кандидатов: Ксения Волкова («Новые люди»), Дмитрий Царев (СРЗП), Николай Шарандир (КПРФ) и Руслан Куштанов (ЕР). Еще двое вартовчан вышли из предвыборной гонки, сняв свои кандидатуры.

Ранее URA.RU писало, что Целищев поймал с поличным сотрудницу местной управляющей компании ЖТ-1. Пакетом акций 100% компании владеет мэрия Нижневартовска.