Украинские военные раскрыли реальную цель ударов БПЛА по Москве

The Guardian: Украина хочет заставить россиян задуматься о своей безопасности

12 августа 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Россияне не сильно переживают из-за украинских атак по Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина преследует две цели, совершая атаки на Москву при помощи беспилотников. Киев хочет поднять моральный дух своих граждан и вызвать у россиян обеспокоенность за их собственную безопасность. Об этом пишут британские журналисты, ссылаясь на источники из минобороны Украины. «Источники в Министерстве обороны в Киеве заявили, что атаки беспилотников преследовали двойную цель: поднять боевой дух украинцев <…> и вызвать у российской общественности вопрос о собственной безопасности», — сообщает The Guardian. Авторы материала, ссылаясь на украинские источники, предполагают, что Киев планирует заставить россиян усомниться в эффективной деятельности президента РФ Владимира Путина. При этом журналисты отмечают, что такая тактика со стороны Украины не достигает успеха. Опросы среди россиян дают понять, что они не сильно переживают по поводу происходящего. Исследовательский центр Russian Field проводил опрос среди граждан России на тему их отношения к спецоперации на Украине. Более половины опрошенных респондентов подчеркнули, что не устали от СВО. Около 70% считают, что она только укрепляет авторитет РФ на международной арене. Накануне Украина атаковала Москву при помощи беспилотника. В ходе происшествия никто не пострадал. В ночь на 12 августа Киев запустил 20 БПЛА в сторону Крыма. Все беспилотники были сбиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина преследует две цели, совершая атаки на Москву при помощи беспилотников. Киев хочет поднять моральный дух своих граждан и вызвать у россиян обеспокоенность за их собственную безопасность. Об этом пишут британские журналисты, ссылаясь на источники из минобороны Украины. «Источники в Министерстве обороны в Киеве заявили, что атаки беспилотников преследовали двойную цель: поднять боевой дух украинцев <…> и вызвать у российской общественности вопрос о собственной безопасности», — сообщает The Guardian. Авторы материала, ссылаясь на украинские источники, предполагают, что Киев планирует заставить россиян усомниться в эффективной деятельности президента РФ Владимира Путина. При этом журналисты отмечают, что такая тактика со стороны Украины не достигает успеха. Опросы среди россиян дают понять, что они не сильно переживают по поводу происходящего. Исследовательский центр Russian Field проводил опрос среди граждан России на тему их отношения к спецоперации на Украине. Более половины опрошенных респондентов подчеркнули, что не устали от СВО. Около 70% считают, что она только укрепляет авторитет РФ на международной арене. Накануне Украина атаковала Москву при помощи беспилотника. В ходе происшествия никто не пострадал. В ночь на 12 августа Киев запустил 20 БПЛА в сторону Крыма. Все беспилотники были сбиты.