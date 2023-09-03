Жительница ХМАО вернула похищенного сына из США

Поиски заняли 9 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Сургута проехала полмира, чтобы вернуть похищенного сына, увезенного отцом в США. Из России он сбежал сразу же после суда, который вынес решение о проживании ребенка с матерью.

«Суммарно я провела там 3 месяца (в США. — прим.URA.RU). Ребенка нашли 6 августа сотрудники прокуратуры. Тайна следствия — каким образом они его искали. Но это неважно. Они мне позвонили и сказали, что мой ребенок в отделении полиции. Можно приехать и забрать. Но в обмен на паспорта. Мне не разрешили выезжать из Америки до окончательного судебного решения. 10 августа прошло последнее судебное заседание, мне вернули паспорта, мы с сыном отправились на родину», — приводятся слова женщины на сайте СТВ.

До того как отправиться в Америку, женщина искала сына в Турции. Именно через эту страну отец вывез ребенка в Мексику, а потом уже направился в США.

Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы Сургута вернули матери сына, похищенного бывшим мужем. Женщина была вынуждена обратиться к правосудию, поскольку отец ее 7-летнего сына скрывал местонахождение ребенка и препятствовал их общению.