В Челябинске вырос спрос на загородную недвижимость

В Челябинске спрос на загородную недвижимость в августе по сравнению с июлем вырос на 5,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в августе 2023 года по сравнению с июлем спрос на загородную недвижимость вырос на 5,8%, за год — на 17%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

«Спрос на загородную недвижимость в Челябинске постоянно растет. В августе по сравнению с июлем он увеличился на 5,8%, за 2023 год — на 17%», — сообщил Хахулин.

По его словам, средняя стоимость коттеджей за год также увеличилась на 25% из-за повышенного спроса. Средняя стоимость объектов выросла с 3,2 млн рублей до 4 млн рублей.