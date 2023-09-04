В Челябинске вырос спрос на загородную недвижимость

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В Челябинске спрос на загородную недвижимость в августе по сравнению с июлем вырос на 5,8% Фото:

В Челябинске в августе 2023 года по сравнению с июлем спрос на загородную недвижимость вырос на 5,8%, за год — на 17%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

«Спрос на загородную недвижимость в Челябинске постоянно растет. В августе по сравнению с июлем он увеличился на 5,8%, за 2023 год — на 17%», — сообщил Хахулин.

По его словам, средняя стоимость коттеджей за год также увеличилась на 25% из-за повышенного спроса. Средняя стоимость объектов выросла с 3,2 млн рублей до 4 млн рублей.

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В Челябинске в августе 2023 года по сравнению с июлем спрос на загородную недвижимость вырос на 5,8%, за год — на 17%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. «Спрос на загородную недвижимость в Челябинске постоянно растет. В августе по сравнению с июлем он увеличился на 5,8%, за 2023 год — на 17%», — сообщил Хахулин. По его словам, средняя стоимость коттеджей за год также увеличилась на 25% из-за повышенного спроса. Средняя стоимость объектов выросла с 3,2 млн рублей до 4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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