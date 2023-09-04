Актоэксперт Зиманов предрек дефицит запчастей для иномарок

Автоэксперт Зиманов предрек дефицит запчастей для иномарок

05 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В Россию будет сложно завозить кузовные детали для иномарок, считает Лев Зиманов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России может возникнуть дефицит кузовных деталей для иномарок. Эти запчасти будет тяжело импортозаместить, как и, возможно, привезти их из-за рубежа, высказал опасения в беседе с URA.RU доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов. «Наверное, нужно беспокоиться владельцам зарубежных автомобилей. Речь в первую очередь идет о кузовных деталях. Заместить их достаточно тяжело, везти из-за рубежа сложно, они объемные. На них возможен рост цен. Также возможен и их дефицит, потому что мы слышим, что западные страны хотят контролировать введенные ими санкции. То, что доставлялось у нас, например, через Кавказ, там поток прекращается. Если и по другим путям они будут ужесточать свой контроль, то вполне вероятно, что появится дефицит в крупных запасных частях», — объяснил Лев Зиманов. При этом собеседник агентства не исключил, что стоимость на детали для автомобилей будет в России расти и дальше. «То, что стоимость уже повысилась на 20% за год — это не предел. Очень тяжело здесь прогнозировать. Все зависит, с одной стороны, от курса валют, если мы говорим про зарубежные запасные части, а с другой — от путей доставки, насколько будет затруднительно их привозить. Поэтому, если курс будет такой, как сейчас, и если его чуть ужесточат, то цены на запасные части на столько же процентов еще смогут подняться за год. Сможем что-то импортозаместить и на большую часть запасных частей, то тогда, я думаю, стабилизируется цена. Некоторые производства запасных частей уже налаживаются на наших территориях», — добавил Лев Зиманов. Ранее анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в РФ показал, что средняя стоимость деталей на легковые и легкие коммерческие автомобили выросла с начала года на 17—20%. Цены на кузовные детали увеличились на 6%. На 7% подорожали масла и автохимия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России может возникнуть дефицит кузовных деталей для иномарок. Эти запчасти будет тяжело импортозаместить, как и, возможно, привезти их из-за рубежа, высказал опасения в беседе с URA.RU доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов. «Наверное, нужно беспокоиться владельцам зарубежных автомобилей. Речь в первую очередь идет о кузовных деталях. Заместить их достаточно тяжело, везти из-за рубежа сложно, они объемные. На них возможен рост цен. Также возможен и их дефицит, потому что мы слышим, что западные страны хотят контролировать введенные ими санкции. То, что доставлялось у нас, например, через Кавказ, там поток прекращается. Если и по другим путям они будут ужесточать свой контроль, то вполне вероятно, что появится дефицит в крупных запасных частях», — объяснил Лев Зиманов. При этом собеседник агентства не исключил, что стоимость на детали для автомобилей будет в России расти и дальше. «То, что стоимость уже повысилась на 20% за год — это не предел. Очень тяжело здесь прогнозировать. Все зависит, с одной стороны, от курса валют, если мы говорим про зарубежные запасные части, а с другой — от путей доставки, насколько будет затруднительно их привозить. Поэтому, если курс будет такой, как сейчас, и если его чуть ужесточат, то цены на запасные части на столько же процентов еще смогут подняться за год. Сможем что-то импортозаместить и на большую часть запасных частей, то тогда, я думаю, стабилизируется цена. Некоторые производства запасных частей уже налаживаются на наших территориях», — добавил Лев Зиманов. Ранее анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в РФ показал, что средняя стоимость деталей на легковые и легкие коммерческие автомобили выросла с начала года на 17—20%. Цены на кузовные детали увеличились на 6%. На 7% подорожали масла и автохимия.