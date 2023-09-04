Екатеринбуржец зашел на почту и стал миллионером

Житель Екатеринбурга выиграл миллион, купив лотерейный билет на почте

05 сентября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Билет миллионеру обошелся всего в 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Екатеринбурга купил лотерейный билет на почте и стал обладателем миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «Удачу жителю Екатеринбурга принес 49 тираж „Мечталлиона“ „Национальной Лотереи“. Счастливый билет он приобрел за 100 рублей накануне розыгрыша в почтовом отделении Екатеринбурга», — пояснили представители компании. О том, что мужчина стал победителем, он узнал из эфира на «Первом канале». За последний год благодаря лотерее миллионерами успели стать еще шесть жителей Свердловской области. Победители оказались родом из Екатеринбурга, Ирбита, Красноуфимска, Новой Ляли, поселка Исток и села Щелкун. Ранее екатеринбургский воспитатель Наталья Никулина выиграла в моментальную лотерею 500 000 рублей. Призовые деньги победительница потратит на закрытие автокредита.

Житель Екатеринбурга купил лотерейный билет на почте и стал обладателем миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «Удачу жителю Екатеринбурга принес 49 тираж „Мечталлиона“ „Национальной Лотереи“. Счастливый билет он приобрел за 100 рублей накануне розыгрыша в почтовом отделении Екатеринбурга», — пояснили представители компании. О том, что мужчина стал победителем, он узнал из эфира на «Первом канале». За последний год благодаря лотерее миллионерами успели стать еще шесть жителей Свердловской области. Победители оказались родом из Екатеринбурга, Ирбита, Красноуфимска, Новой Ляли, поселка Исток и села Щелкун. Ранее екатеринбургский воспитатель Наталья Никулина выиграла в моментальную лотерею 500 000 рублей. Призовые деньги победительница потратит на закрытие автокредита.