В Пермском крае вернули мобильное приложение МФЦ

05 сентября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Приложение уже можно скачать в RuStore и Google Рlау Фото: Анна Майорова © URA.RU Многофункциональный центр Пермского края запустил новое мобильное приложение. Закрытый в мае сервис модернизировали, изменив интерфейс и добавив новые функции, сообщают в региональном правительстве. «Многофункциональный центр Пермского края после модернизации запустил мобильное приложение „МФЦ Пермь“. Оно имеет усовершенствованный интерфейс и новые разделы. Благодаря ему жители региона в режиме онлайн смогут предварительно записаться на прием в центры „Мои Документы“, самостоятельно управлять записью — менять время или удалять ее, а также отслеживать историю обращений в МФЦ», — говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края. Приложение также может предложить пользователю ближайшие отделения МФЦ. Для этого необходимо включить на смартфоне геолокацию. Приложение «МФЦ Пермь» уже доступно в RuStore и Google Рlау. В ближайшее время оно появится и в AppStore. Ранее URA.RU рассказывало, что предыдущая версия сервиса «Мои Документы. Онлайн» прекратила работать с 30 апреля. Причиной стало расторжение разработчиком договора на право бесплатного использования приложения. В пресс-службе губернатора Прикамья отмечают, что Дмитрий Махонин неоднократно говорил о необходимости развития цифровых сервисов. В регионе в этом году в электронный формат переведут 23 государственные и муниципальные услуги. Например, онлайн можно будет обратиться за пособиями, назначением некоторых видов пенсий. В пермском ТРК «Спешилов» установлен телетерминал для получения госуслуг в электронном виде. В филиале МФЦ на ул. Куйбышева, 9 работает постамат для автоматизированной выдачи готовых документов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многофункциональный центр Пермского края запустил новое мобильное приложение. Закрытый в мае сервис модернизировали, изменив интерфейс и добавив новые функции, сообщают в региональном правительстве. «Многофункциональный центр Пермского края после модернизации запустил мобильное приложение „МФЦ Пермь“. Оно имеет усовершенствованный интерфейс и новые разделы. Благодаря ему жители региона в режиме онлайн смогут предварительно записаться на прием в центры „Мои Документы“, самостоятельно управлять записью — менять время или удалять ее, а также отслеживать историю обращений в МФЦ», — говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края. Приложение также может предложить пользователю ближайшие отделения МФЦ. Для этого необходимо включить на смартфоне геолокацию. Приложение «МФЦ Пермь» уже доступно в RuStore и Google Рlау. В ближайшее время оно появится и в AppStore. Ранее URA.RU рассказывало, что предыдущая версия сервиса «Мои Документы. Онлайн» прекратила работать с 30 апреля. Причиной стало расторжение разработчиком договора на право бесплатного использования приложения. В пресс-службе губернатора Прикамья отмечают, что Дмитрий Махонин неоднократно говорил о необходимости развития цифровых сервисов. В регионе в этом году в электронный формат переведут 23 государственные и муниципальные услуги. Например, онлайн можно будет обратиться за пособиями, назначением некоторых видов пенсий. В пермском ТРК «Спешилов» установлен телетерминал для получения госуслуг в электронном виде. В филиале МФЦ на ул. Куйбышева, 9 работает постамат для автоматизированной выдачи готовых документов.