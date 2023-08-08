Пермякам упростят доступ к получению госуслуг

В Пермском крае переведут в цифровой формат 23 государственные услуги

09 августа 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Еще 23 госуслуги можно будет получить в электронном формате Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае в текущем году в электронный формат переведут 23 государственные и муниципальные услуги. Теперь жители региона смогут обратиться за пособиями при многоплодном рождении, назначением некоторых видов пенсий и других онлайн. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В этом году в электронный вид будут переведены еще 23 государственные и муниципальные услуги. Среди них — предоставление единовременного пособия семьям при многоплодном рождении (двух и более малышей одновременно), назначение денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, включение в реестр мест накопления твердых коммунальных отходов, предоставление информации об образовательных программах, учебных планах, рабочих программах учебных курсов школ, колледжей и техникумов», — говорится на сайте. Отмечается, что пермяки все чаще пользуются именно электронными госуслугами. За первое полугодие 2023 года 77% всех оказанных властями услуг в регионе были электронными. В планах у властей и дальше расширять перечень услуг, которые будут доступны пермякам и в цифровом варианте, а также сокращать количество требуемых для подачи заявления документов и сроки их реализации. Для удобства пермяков в МФЦ создают и выкладывают на Rutube ролики с детальными объяснениями как сформировать разные заявления. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что одна из приоритетных задач в данной сфере является перевод госуслуг в цифровую сферу для удобство пермяков. Также он поручил властям до конца текущего года открыть сектора пользовательского сопровождения еще в 20 филиалах МФЦ в регионе. На сегодня такие сектора есть только в 29 отделениях МФЦ края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае в текущем году в электронный формат переведут 23 государственные и муниципальные услуги. Теперь жители региона смогут обратиться за пособиями при многоплодном рождении, назначением некоторых видов пенсий и других онлайн. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В этом году в электронный вид будут переведены еще 23 государственные и муниципальные услуги. Среди них — предоставление единовременного пособия семьям при многоплодном рождении (двух и более малышей одновременно), назначение денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, включение в реестр мест накопления твердых коммунальных отходов, предоставление информации об образовательных программах, учебных планах, рабочих программах учебных курсов школ, колледжей и техникумов», — говорится на сайте. Отмечается, что пермяки все чаще пользуются именно электронными госуслугами. За первое полугодие 2023 года 77% всех оказанных властями услуг в регионе были электронными. В планах у властей и дальше расширять перечень услуг, которые будут доступны пермякам и в цифровом варианте, а также сокращать количество требуемых для подачи заявления документов и сроки их реализации. Для удобства пермяков в МФЦ создают и выкладывают на Rutube ролики с детальными объяснениями как сформировать разные заявления. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что одна из приоритетных задач в данной сфере является перевод госуслуг в цифровую сферу для удобство пермяков. Также он поручил властям до конца текущего года открыть сектора пользовательского сопровождения еще в 20 филиалах МФЦ в регионе. На сегодня такие сектора есть только в 29 отделениях МФЦ края.