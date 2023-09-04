Большегруз упал в реку
В Пермском крае с моста через реку Вильва упал большегруз. Водитель автомобиля погиб на месте. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«ДТП на выезде из Губахи. Грузовик слетел с моста, водитель не выжил», — описал произошедшее очевидец. Информацию о гибели водителя большегруза подтвердили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.
Ранее URA.RU сообщало о том, что грузовой автомобиль смял легковушку с людьми. В результате ДТП погибли два пассажира «Лада Калина».
Большегруз протаранил ограждение и упал в реку
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