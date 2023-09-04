04 сентября 2023

Грузовик упал с моста в Пермском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Большегруз упал в реку Фото:

В Пермском крае с моста через реку Вильва упал большегруз. Водитель автомобиля погиб на месте. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП на выезде из Губахи. Грузовик слетел с моста, водитель не выжил», — описал произошедшее очевидец. Информацию о гибели водителя большегруза подтвердили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

Ранее URA.RU сообщало о том, что грузовой автомобиль смял легковушку с людьми. В результате ДТП погибли два пассажира «Лада Калина».

Большегруз протаранил ограждение и упал в реку
Большегруз протаранил ограждение и упал в реку

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В Пермском крае с моста через реку Вильва упал большегруз. Водитель автомобиля погиб на месте. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на выезде из Губахи. Грузовик слетел с моста, водитель не выжил», — описал произошедшее очевидец. Информацию о гибели водителя большегруза подтвердили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа. Ранее URA.RU сообщало о том, что грузовой автомобиль смял легковушку с людьми. В результате ДТП погибли два пассажира «Лада Калина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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