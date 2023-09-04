Грузовик упал с моста в Пермском крае. Фото

05 сентября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Большегруз упал в реку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае с моста через реку Вильва упал большегруз. Водитель автомобиля погиб на месте. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на выезде из Губахи. Грузовик слетел с моста, водитель не выжил», — описал произошедшее очевидец. Информацию о гибели водителя большегруза подтвердили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа. Ранее URA.RU сообщало о том, что грузовой автомобиль смял легковушку с людьми. В результате ДТП погибли два пассажира «Лада Калина». Большегруз протаранил ограждение и упал в реку Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

В Пермском крае с моста через реку Вильва упал большегруз. Водитель автомобиля погиб на месте. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на выезде из Губахи. Грузовик слетел с моста, водитель не выжил», — описал произошедшее очевидец. Информацию о гибели водителя большегруза подтвердили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа. Ранее URA.RU сообщало о том, что грузовой автомобиль смял легковушку с людьми. В результате ДТП погибли два пассажира «Лада Калина».