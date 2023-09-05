Суд отложил обжалование приговора отца Сергия из-за экспертизы религиоведа

Отец Сергий был приговорен к семи годам колонии за экстремистские высказывания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Адвокаты экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), который был приговорен к семи годам колонии за экстремизм и другие преступления, попытались оспорить приговор. Однако их жалобу суд не принял, потому как пока не проведена экспертиза проповедей Сергия. Об этом сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Сегодня Московский городской суд не принял решение по жалобам защиты на приговор Бабушкинского районного суд города Москвы по делу отца Сергия в связи с тем, что защитой было заявлено ходатайство о проведении комплексной экспертизы с привлечением религиоведа. Напомним, что мы настаиваем, что спорные проповеди носили исключительно религиозный характер», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале адвоката. Решение по ходатайству о назначении комплексной экспертизы будет принято 7 сентября.

Отец Сергий был приговорен к семи годам колонии за экстремистские высказывания, которые, по версии следствия, позволял себе во время службы в Среднеуральском женском монастыре. Ранее экс-схиигумена уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Помощник отца Сергия Могучев отправлен в колонию на пять лет. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.