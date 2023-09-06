Минобороны Британии прокомментировало уничтожение танка Challenger в Работино

Глава Минобороны Британии Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger
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Вооруженные силы Великобритании. stock, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Танк Challenger был уничтожен в Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 в зоне спецоперации. Он также заявил, что Лондон не планирует отправлять Украине замену уничтоженному танку.

«Я могу подтвердить, что это так», — сказал он в эфире телеканала Sky News, комментируя сообщения об уничтожении танка. На вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Киеву еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил: «Нет».

ВСУ впервые потеряли танк Challenger, прибывший из Великобритании. Российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у Киева осталось только 13 таких машин.

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Министр обороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 в зоне спецоперации. Он также заявил, что Лондон не планирует отправлять Украине замену уничтоженному танку. «Я могу подтвердить, что это так», — сказал он в эфире телеканала Sky News, комментируя сообщения об уничтожении танка. На вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Киеву еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил: «Нет». ВСУ впервые потеряли танк Challenger, прибывший из Великобритании. Российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у Киева осталось только 13 таких машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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