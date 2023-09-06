Минобороны Британии прокомментировало уничтожение танка Challenger в Работино

Глава Минобороны Британии Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger

06 сентября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Танк Challenger был уничтожен в Запорожской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 в зоне спецоперации. Он также заявил, что Лондон не планирует отправлять Украине замену уничтоженному танку. «Я могу подтвердить, что это так», — сказал он в эфире телеканала Sky News, комментируя сообщения об уничтожении танка. На вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Киеву еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил: «Нет». ВСУ впервые потеряли танк Challenger, прибывший из Великобритании. Российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у Киева осталось только 13 таких машин.

Министр обороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 в зоне спецоперации. Он также заявил, что Лондон не планирует отправлять Украине замену уничтоженному танку. «Я могу подтвердить, что это так», — сказал он в эфире телеканала Sky News, комментируя сообщения об уничтожении танка. На вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Киеву еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил: «Нет». ВСУ впервые потеряли танк Challenger, прибывший из Великобритании. Российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у Киева осталось только 13 таких машин.