Минобороны Британии прокомментировало уничтожение танка Challenger в Работино

Танк Challenger был уничтожен в Запорожской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 в зоне спецоперации. Он также заявил, что Лондон не планирует отправлять Украине замену уничтоженному танку.
«Я могу подтвердить, что это так», — сказал он в эфире телеканала Sky News, комментируя сообщения об уничтожении танка. На вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Киеву еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил: «Нет».
ВСУ впервые потеряли танк Challenger, прибывший из Великобритании. Российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у Киева осталось только 13 таких машин.
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