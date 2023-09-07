Пермский сторонник Захара Прилепина отправился на спецоперацию

07 сентября 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Григорьев подписал контракт с Министерством обороны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель движения «За правду» (фонд Захара Прилепина) в Пермском крае Дмитрий Григорьев отправился на спецоперацию. В беседе с URA.RU пермяк отметил, что желание поехать на СВО возникло у него, как только началась спецоперация, однако по ряду причин поездку пришлось отложить. «Сегодня у меня отправка. Собирался [поехать на спецоперацию] еще в прошлом году, но за месяц до начала СВО у меня ребенок родился, поэтому не стал расстраивать жену. Также в 2022 году не подходил из-за ограничений по возрастной планке, а сейчас ее подняли, поэтому сразу пошел в военкомат», — пояснил Григорьев. При этом он не уточнил, где именно собирается нести службу, заявив лишь, что «подписал контракт с Минобороны РФ на один год». Пермяк отметил, что с начала спецоперации уже посещал несколько боевых подразделений в зоне спецоперации в качестве волонтера от фонда Захара Прилепина. В 2014 году Григорьев принимал участие в боевых действиях на территории в ЛНР бригаде ополченцев «Призрак», командовал которыми Алексей Мозговой (убит в мае 2015 года).

Руководитель движения «За правду» (фонд Захара Прилепина) в Пермском крае Дмитрий Григорьев отправился на спецоперацию. В беседе с URA.RU пермяк отметил, что желание поехать на СВО возникло у него, как только началась спецоперация, однако по ряду причин поездку пришлось отложить. «Сегодня у меня отправка. Собирался [поехать на спецоперацию] еще в прошлом году, но за месяц до начала СВО у меня ребенок родился, поэтому не стал расстраивать жену. Также в 2022 году не подходил из-за ограничений по возрастной планке, а сейчас ее подняли, поэтому сразу пошел в военкомат», — пояснил Григорьев. При этом он не уточнил, где именно собирается нести службу, заявив лишь, что «подписал контракт с Минобороны РФ на один год». Пермяк отметил, что с начала спецоперации уже посещал несколько боевых подразделений в зоне спецоперации в качестве волонтера от фонда Захара Прилепина. В 2014 году Григорьев принимал участие в боевых действиях на территории в ЛНР бригаде ополченцев «Призрак», командовал которыми Алексей Мозговой (убит в мае 2015 года).