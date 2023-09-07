07 сентября 2023

Бастрыкин вновь запросил доклад по делу об утеплении дома в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин следит за ходом расследования Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь запросил доклад от руководителя управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова о ходе расследования дела, возбужденного по факту мошенничества при утеплении фасада дома в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решетников должен будет доложить о ходе расследования уголовного дела. Такое поручение ему дал глава ведомства Александр Бастрыкин», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что в недавно отремонтированном доме появилась плесень, протекают подоконники. При этом с жителей на осуществление строительных работ потребовали сумму, в несколько раз превосходящую изначальную. В СКР по региону по этому факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее глава ведомства уже запрашивал у Решетникова доклад о ходе расследования. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь запросил доклад от руководителя управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова о ходе расследования дела, возбужденного по факту мошенничества при утеплении фасада дома в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Решетников должен будет доложить о ходе расследования уголовного дела. Такое поручение ему дал глава ведомства Александр Бастрыкин», — сообщает пресс-служба СК РФ. В ведомстве отметили, что в недавно отремонтированном доме появилась плесень, протекают подоконники. При этом с жителей на осуществление строительных работ потребовали сумму, в несколько раз превосходящую изначальную. В СКР по региону по этому факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ранее глава ведомства уже запрашивал у Решетникова доклад о ходе расследования. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...