Бастрыкин вновь запросил доклад по делу об утеплении дома в Челябинске

Александр Бастрыкин следит за ходом расследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь запросил доклад от руководителя управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова о ходе расследования дела, возбужденного по факту мошенничества при утеплении фасада дома в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решетников должен будет доложить о ходе расследования уголовного дела. Такое поручение ему дал глава ведомства Александр Бастрыкин», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что в недавно отремонтированном доме появилась плесень, протекают подоконники. При этом с жителей на осуществление строительных работ потребовали сумму, в несколько раз превосходящую изначальную. В СКР по региону по этому факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее глава ведомства уже запрашивал у Решетникова доклад о ходе расследования. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.