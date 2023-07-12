Бастрыкин поручил доложить по делу о нарушении прав жителей дома в Челябинске, где утеплили фасад

Жильцы дома в Челябинске обратились к Бастрыкину через Интернет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Челябинске, где в прошлом году сделали капремонт. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Поручение дано в связи с публичным обращением жильцов к председателю СК России Бастрыкину в сети Интернет. Они рассказали о нарушении их прав со стороны сотрудников ООО „ЖЭУ-7“ и фонда капитального ремонта», — уточнили в СУ СКР.

Со слов жильцов многоквартирного дома, в прошлом году у них провели дорогостоящие работы по утеплению фасада здания. Деньги на оплату работ удерживались из взносов собственников на капремонт. При этом в доме протекает крыша, в подвалах плесень и прогнили трубы, что повлекло за собой проблемы с водоснабжением. Люди уверены, что в первую очередь нужно было менять крышу и трубы. Подписи жильцов в протоколе голосования подделаны, а сумма на ремонт изначально озвучивалась меньше фактической в несколько раз, говорят жильцы.

В Следственном управлении СК по Челябинской области уголовное дело уже расследуется. Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о его ходе и результатах.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад, а также назвать причины волокиты по уголовному делу о нарушении прав жителей дома по улице Блюхера в Челябинске. В деревянном доме 1951 года постройки ни разу не проводился капитальный ремонт, аварийным его не признают и жильцы переживают за свою безопасность.