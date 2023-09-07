Власти ХМАО отреагировали на жалобы бойцов из зоны СВО на отсутствие посылок

Правительство Югры отправит обещанные посылки бойцам в зону СВО

08 сентября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Две из пяти заявок югорских бойцов уже выполнены, остальные находятся в работе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В департаменте региональной безопасности Югры отреагировали на жалобу солдат из полка 83САП [Самоходный артиллерийский полк], которые с начала июля не получают адресную помощь в зону СВО. Заявки бойцов из ХМАО на данный момент находятся в работе. Об этом корреспонденту агентства заявили в ведомстве. Как сообщили URA.RU в департаменте региональной безопасности ХМАО, всего от командования войсковой части 12265 (в нее входит 83САП) было получено пять заявок. Они касались закупки материалов, необходимых для обустройства палаточного города и других нужд для обеспечения успешных действий в зоне проведения специальной военной операции. «По данным на сегодня две заявки выполнены — приобрели необходимое снаряжение и оборудование, которое передано командованию войсковой части. Еще три заявки сейчас находятся на рассмотрении, но и они будут исполнены», — рассказал первый заместитель директора департамента Евгений Смокарев. При этом в департаменте региональной безопасности подчеркнули, что информация о пропаже транспортных средств с адресной помощью от правительства Югры, не соответствует действительности. Доставка всего имущества, приобретаемого на нужны военнослужащих из региона, отслеживается на каждом этапе. Если кто-либо из военнослужащих располагает иными данными, они могут сообщить об этом напрямую в департамент, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что бойцы из Югры, служащие в составе полка 83САП на СВО, два месяца не получали посылок от земляков. В перечне необходимого оснащения бойцы указали инструменты и материалы для оборудования временных баз, генераторы, лекарственные средства и прочее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В департаменте региональной безопасности Югры отреагировали на жалобу солдат из полка 83САП [Самоходный артиллерийский полк], которые с начала июля не получают адресную помощь в зону СВО. Заявки бойцов из ХМАО на данный момент находятся в работе. Об этом корреспонденту агентства заявили в ведомстве. Как сообщили URA.RU в департаменте региональной безопасности ХМАО, всего от командования войсковой части 12265 (в нее входит 83САП) было получено пять заявок. Они касались закупки материалов, необходимых для обустройства палаточного города и других нужд для обеспечения успешных действий в зоне проведения специальной военной операции. «По данным на сегодня две заявки выполнены — приобрели необходимое снаряжение и оборудование, которое передано командованию войсковой части. Еще три заявки сейчас находятся на рассмотрении, но и они будут исполнены», — рассказал первый заместитель директора департамента Евгений Смокарев. При этом в департаменте региональной безопасности подчеркнули, что информация о пропаже транспортных средств с адресной помощью от правительства Югры, не соответствует действительности. Доставка всего имущества, приобретаемого на нужны военнослужащих из региона, отслеживается на каждом этапе. Если кто-либо из военнослужащих располагает иными данными, они могут сообщить об этом напрямую в департамент, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что бойцы из Югры, служащие в составе полка 83САП на СВО, два месяца не получали посылок от земляков. В перечне необходимого оснащения бойцы указали инструменты и материалы для оборудования временных баз, генераторы, лекарственные средства и прочее.